В Новосибирске вырубили и сожгли деревья около городского пляжа

Лента новостейПредложить новость
Испорченный пикник закончился смертью прохожего от сковородки в Искитиме
Суд отпустил прославившегося жестокостью отца после новосибирского СИЗО
Селфи вышедших на свободу Кокорина и Мамаева собрало 10 тысяч лайков
Первобытную страсть фотомоделей Новосибирска показали в сиквеле «Амазонок»
«Коктейль Молотова» в теплотрассу с бомжами закинул слабоумный новосибирец
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
В Новосибирске вырубили и сожгли деревья около городского пляжаРубрика: общество, проиcшествия
17.09.2019 22:17
фото со страницы Михаила Рязанцева в социальной сети "ВКонтакте"
Активист движения “Искалеченный Новосибирск” выложил в социальной сети “ВКонтакте” жуткие фото; сваленные деревья жгут прямо на берегу и раскатывают бульдозерами.
Новосибирский общественник и активист движения “Искалеченный Новосибирск” Михаил Рязанцев выложил в социальной сети “ВКонтакте” пост с рассказом о беспределе в районе городского пляжа. По словам Рязанцева на площадке уже спилено около сотни берёз и клёнов и бесчисленное количество кустарника.
“Рубят распиливают и сжигают на месте. По свидетельствам местных жителей — угли разравнивают бульдозером. Видите сизый дым над лесом? Дымка от тлеющих костровищ”, написал Михаил Рязанцев на своей странице в социальной сети “ВКонтакте” (орфография и пунктуация автора сохранены, прим. Сиб.фм).
По мнению общественника на данном участке не может производиться рубка, так как земля по действующему проекту планировки является зоной озеленения.
Сиб.фм направил в мэрию Новосибирска запрос с просьбой прокомментировать вырубку деревьев и дальнейшую судьбу земельного участка в непосредственной близости от Оби.
Напомним, в конце мая в Новосибирске добились прекращения строительства на месте сквера на улице Челюскинцев.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Испорченный пикник закончился смертью прохожего от сковородки в Искитиме
Суд отпустил прославившегося жестокостью отца после новосибирского СИЗО
Селфи вышедших на свободу Кокорина и Мамаева собрало 10 тысяч лайков
Первобытную страсть фотомоделей Новосибирска показали в сиквеле «Амазонок»
«Коктейль Молотова» в теплотрассу с бомжами закинул слабоумный новосибирец
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное