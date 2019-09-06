В Новосибирске вырубили и сожгли деревья около городского пляжа

фото со страницы Михаила Рязанцева в социальной сети "ВКонтакте"

Активист движения “Искалеченный Новосибирск” выложил в социальной сети “ВКонтакте” жуткие фото; сваленные деревья жгут прямо на берегу и раскатывают бульдозерами.

Новосибирский общественник и активист движения “Искалеченный Новосибирск” Михаил Рязанцев выложил в социальной сети “ВКонтакте” пост с рассказом о беспределе в районе городского пляжа. По словам Рязанцева на площадке уже спилено около сотни берёз и клёнов и бесчисленное количество кустарника.

“Рубят распиливают и сжигают на месте. По свидетельствам местных жителей — угли разравнивают бульдозером. Видите сизый дым над лесом? Дымка от тлеющих костровищ”, написал Михаил Рязанцев на своей странице в социальной сети “ВКонтакте” (орфография и пунктуация автора сохранены, прим. Сиб.фм).

По мнению общественника на данном участке не может производиться рубка, так как земля по действующему проекту планировки является зоной озеленения.

Сиб.фм направил в мэрию Новосибирска запрос с просьбой прокомментировать вырубку деревьев и дальнейшую судьбу земельного участка в непосредственной близости от Оби.

Напомним, в конце мая в Новосибирске добились прекращения строительства на месте сквера на улице Челюскинцев.