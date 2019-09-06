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В Новосибирске вырубили и сожгли деревья около городского пляжа

Рубрика: общество, проиcшествия

17.09.2019 22:17

фото со страницы Михаила Рязанцева в социальной сети "ВКонтакте"

Активист движения “Искалеченный Новосибирск” выложил в социальной сети “ВКонтакте” жуткие фото; сваленные деревья жгут прямо на берегу и раскатывают бульдозерами. 

Новосибирский общественник и активист движения “Искалеченный Новосибирск” Михаил Рязанцев выложил в социальной сети “ВКонтакте” пост с рассказом о беспределе в районе городского пляжа. По словам Рязанцева на площадке уже спилено около сотни берёз и клёнов и бесчисленное количество кустарника. 

“Рубят распиливают и сжигают на месте. По свидетельствам местных жителей — угли разравнивают бульдозером. Видите сизый дым над лесом? Дымка от тлеющих костровищ”, написал Михаил Рязанцев на своей странице в социальной сети “ВКонтакте” (орфография и пунктуация автора сохранены, прим. Сиб.фм). 

По мнению общественника на данном участке не может производиться рубка, так как земля по действующему проекту планировки является зоной озеленения. 

Сиб.фм направил в мэрию Новосибирска запрос с просьбой прокомментировать вырубку деревьев и дальнейшую судьбу земельного участка в непосредственной близости от Оби. 

Напомним, в конце мая в Новосибирске добились прекращения строительства на месте сквера на улице Челюскинцев. 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область вырубка деревьев искалеченный Новосибирск

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сегодня 00:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев напугал хлопок и страшный шум на ТЭЦ-2

вчера 23:31 Общество 0 Коммент.

Испорченный пикник закончился смертью прохожего от сковородки в Искитиме

вчера 20:19 Хроника 0 Коммент.

Три недели мести улицы будут обидчики подростков в Барабинске

вчера 19:02 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:44 Хроника 0 Коммент.

Уехала на работу в Бердск и не вернулась: третью неделю ищут женщину из Искитима

вчера 18:14 Общество 0 Коммент.

В МЧС предложили новосибирцам защищаться от пожаров при помощи икон

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

Суд отпустил прославившегося жестокостью отца после новосибирского СИЗО

вчера 17:42 Общество 0 Коммент.

Расписание электричек изменится в Новосибирске на трёх направлениях

вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

Суд простил пастора баптистов Новосибирска за давнее ДТП

вчера 17:21 Общество 0 Коммент.

Парализовало трамвайное движение: ДТП у ЛДС «Сибирь» в Новосибирске

вчера 17:13 Хроника 0 Коммент.

Бердская красавица выиграла миллион рублей

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

Двое мужчин избили инвалида ради мелочи

вчера 16:55 Хроника 0 Коммент.

Селфи вышедших на свободу Кокорина и Мамаева собрало 10 тысяч лайков

вчера 16:42 Общество 0 Коммент.

«Для безопасности жителей Новосибирска»: мэрия не выявила нарушений в работе «живодёрни»

вчера 16:32 Общество 0 Коммент.

Первобытную страсть фотомоделей Новосибирска показали в сиквеле «Амазонок»

вчера 16:21 Культура 0 Коммент.

Удар молнии на Бердском шоссе вывел из строя электрику в RAV-4

вчера 16:12 Хроника 0 Коммент.

«Коктейль Молотова» в теплотрассу с бомжами закинул слабоумный новосибирец

вчера 16:03 Хроника 0 Коммент.

«Лучше перестраховаться»: найденная на «Шлюзе» граната оказалась куском металла

вчера 15:58 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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