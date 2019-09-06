В новосибирской «Меге» эвакуировали посетителей

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Из торгового центра в Кировском районе экстренно вывели посетителей; выяснилось, что это учения.

Подписчик сообщества в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал запись о том, что в торговом центре «Мега» прошла эвакуация посетителей. На фото видно, что большое количество людей стоит перед входом в здание.

Позже выяснилось, что тревога была учебной. Как сообщила Сиб.фм посетительница «Меги» Юлия, у здания не видно пожарных машин и МЧС.

«Ходили с мужем по Леруа Мерлен, вдруг по громкой связи стали говорить о эвакуации. Мы тележку бросили и пошли быстрым шагом на выход. Сейчас сидим в машине и ждем, когда всё начнет работать», – пишет девушка (орфография и пунктуация сохранены — прим. Сиб.фм).

В ГУ МЧС по Новосибирской области Сиб.фм подтвердили информацию, что на территории торгового центра «Мега» проходят плановые учения.

Напомним, недавно скандально известный цирк шапито переехал от «Меги» к «Сибирскому моллу».