Видео: два дома подожгли в Ленинском районе Новосибирска

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Видео: два дома подожгли в Ленинском районе НовосибирскаРубрика: проиcшествия
17.09.2019 21:28
фото и видео со страницы группы "АСТ 54" в социальной сети "ВКонтакте"
Пожар случился на улице Большая; полиция ищет поджигателя.
В Ленинском районе Новосибирска сегодня полыхнули два дома. Как сообщили подписчики сообщества “АСТ-54” в социальной сети “ВКонтакте”, в строениях никто не жил.
Как сообщили очевидцы, дома поджог неизвестный мужчина, которого не удалось задержать.
Подписчики сообщества тут же пустились в рассуждения, что дома выжигают не просто так.
“Скоро будет новый большой дом,он же случайно сгорел)))))”
“Под застройку выжигают” (пунктуация и орфография авторов сохранены, прим. Сиб.фм).
В МЧС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
Напомним, сегодня сотрудники МЧС раздали полторы тысячи икон, берегущих от пожара.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
Испорченный пикник закончился смертью прохожего от сковородки в Искитиме
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