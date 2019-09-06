Видео: два дома подожгли в Ленинском районе Новосибирска

фото и видео со страницы группы "АСТ 54" в социальной сети "ВКонтакте"

Пожар случился на улице Большая; полиция ищет поджигателя.

В Ленинском районе Новосибирска сегодня полыхнули два дома. Как сообщили подписчики сообщества “АСТ-54” в социальной сети “ВКонтакте”, в строениях никто не жил.

Как сообщили очевидцы, дома поджог неизвестный мужчина, которого не удалось задержать.

Подписчики сообщества тут же пустились в рассуждения, что дома выжигают не просто так.

“Скоро будет новый большой дом,он же случайно сгорел)))))”

“Под застройку выжигают” (пунктуация и орфография авторов сохранены, прим. Сиб.фм).

В МЧС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Напомним, сегодня сотрудники МЧС раздали полторы тысячи икон, берегущих от пожара.