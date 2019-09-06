Врач-онколог назвал симптомы рака мозга

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Стали известны основные признаки появления новообразований; онколог также назвал самый агрессивный вид опухоли.

Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков описал главные симптомы злокачественной опухоли головного мозга. Информация об этом появилась на сайте RT.

Прежде всего о наличии рака мозга сигнализируют головная боль, иногда с тошнотой и рвотой, снижение уровня бодрствования или нарушение сознания. Более серьёзные признаки заболевания: нарушение движений конечностей, затруднение речи, памяти, сужение поля зрения. Кобяков отмечает, что тревожным звонком являются судорожные припадки.

По словам врача, самым проблемным видом опухоли является глиобластома, заболевание, с которым в настоящее время борется актриса Анастасия Заворотнюк. Это новообразование возникает сразу в четвёртой степени злокачественности.

«Известны случаи полного выздоровления от этой агрессивной опухоли, но в большинстве случаев, даже при хороших промежуточных результатах, глиобластома прогрессирует», – отметил Кобяков.

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