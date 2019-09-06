Зэки изнасиловали детоубийцу и расправились с ним

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Тело погибшего обнаружили на спальном месте; действия сотрудников колонии проверяет Следком.

Инцидент произошёл в ИК-2 в Курганской области. Как сообщает пресс-служба УФСИН по Курганской области, тело одного из заключённых обнаружили на спальном месте с признаками насильственной смерти.

Выяснилось, что убитый отбывал наказание за тяжкое преступление. Мужчина 1990 года рождения жестоко убил свою 10-месячную дочку. Он избил малышку до смерти из-за того, что та громко плакала. Мужчину осудили на 17 лет колонии.

По какой именно причине трое заключённых устроили самосуд над детоубийцей – неизвестно. Местные СМИ предполагают, что приказ изнасиловать и избить мужчину поступил от одного из криминальных авторитетов. Сообщается также, что в момент преступления все трое участников преступления были в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе УФСИН заявили, что дело передали в местный СК. Заведено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть. Также Следком проводит проверку условий, которые привели к преступлению, и действий сотрудников колонии. Предположительно, убийство произошло по причине недосмотра за осуждёнными.

Напомним, в начале сентября заключённый одной из новосибирских колоний зашил себе рот из-за запрета видеться с женой.