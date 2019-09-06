«Женственный» учитель ходит в школу с тональником на лице и наращёнными ногтями

фото из группы «Инцидент Барнаул» соцсети «ВКонтакте»

Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на педагога, который ведёт себя в школе не по-мужски.

В Ростове-на-Дону в местной школе преподает мужчина, который красит ресницы и наращивает ногти. Обеспокоенная влиянием, которое этот человек может оказывать на детей, мама одного из учеников опубликовала пост в социальных сетях.

«Как педагог он может и хороший, но внешний вид очень красноречив, накрашенные ресницы, тональник на лице, нарощенные ногти, а на минуточку это мужчина. У каждого свой выбор личной жизни, я всё понимаю, но нести в школу такую культуру считаю не допустимой. Помогите пожалуйста. Хотела обратиться на телевидение, но не знаю, как это сделать», – пишет встревоженная женщина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Сиб.фм).

Автор поста добавляет, что, по словам школьников, девочек этот учитель недолюбливает, а к мальчикам относится очень тепло. Женщина боится за своих детей, поэтому намерена добиваться увольнения педагога всеми возможными способами.

В комментариях под записью разыгрались нешуточные баталии. Одни считают, что такого человека нельзя подпускать к ученикам, а другие, напротив, говорят, что ориентация не мешает педагогу хорошо вести свой предмет.

«Если педагог хороший, то в чем проблема? Он же не пропагандирует гомосексуализм?»;

«Это дети! вы помните себя в 5м классе, ни кто рационально рассуждать не будет! лишний дурной пример!!!»;

«Вам там совсем заняться нечем? Вы попробуйте найти хорошего педагога. Перебирают они ещё. За своим внешним видом следите»;

«Ну что? дозаигрывались с феминизмом и прочей шнягой?».

Напомним, весной этого года барнаульскую учительницу, которая выложила в сеть фото в купальнике, вынудили уволиться из школы.