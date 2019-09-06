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Жители «Шлюза» нашли во дворе гранату

Рубрика: проиcшествия

17.09.2019 15:23

фото с сайта pixabay.com

Боевая граната или нет – пока неизвестно; на месте работают пожарные и скорая помощь.

Подписчик группы «Жесть Новосибирска» в социальной сети «ВКонтакте» поделился видео обнаружения гранаты во дворе жилого дома на улице Русской, 3. 

Очевидцы говорят, что пока неизвестно, боевая граната или нет. Обнаружили снаряд при установке лавочки у подъезда дома. Жители ждут приезда сапёров.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Подробности выясняются. 

Напомним, накануне в Кольцове произошёл взрыв в ГНЦ «Вектор».

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область шлюз

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сегодня 15:18 Общество 0 Коммент.

Физрук избил первоклассника в Сибири

сегодня 15:03 Хроника 0 Коммент.

Эксперты высоко оценили проект «Академгородок 2.0» на «Технопроме-2019»

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Врачи рассказали, как будут пытаться спасать Анастасию Заворотнюк

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Футболисты «Новосибирска» присоединились к популярному флешмобу

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Бердские спасатели ночью сняли с моста отчаянного мужчину

сегодня 13:59 Хроника 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области одобрил включение двух проектов в программу реиндустриализации

сегодня 13:30 Экономика 0 Коммент.

Власти Новосибирска начали проверку после падения женщины с ребёнком в яму с кипятком

сегодня 12:46 Хроника 0 Коммент.

«Манеры – лицо мужчины»: четверть опрошенных новосибирцев не хотят уступать девушкам место в транспорте

сегодня 12:22 Общество 0 Коммент.

Больше ста человек не могут вылететь из Новосибирска из-за неисправности самолёта

сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

Налогом на утилизацию авто возмущены новосибирские автомобилисты

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

«Породистые тоже плачут»: котёнка с врождённой патологией выбросили на улицу в Новосибирске

сегодня 11:31 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

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