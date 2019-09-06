Жители «Шлюза» нашли во дворе гранату

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Жители «Шлюза» нашли во дворе гранатуРубрика: проиcшествия
17.09.2019 15:23
фото с сайта pixabay.com
Боевая граната или нет – пока неизвестно; на месте работают пожарные и скорая помощь.
Подписчик группы «Жесть Новосибирска» в социальной сети «ВКонтакте» поделился видео обнаружения гранаты во дворе жилого дома на улице Русской, 3.
Очевидцы говорят, что пока неизвестно, боевая граната или нет. Обнаружили снаряд при установке лавочки у подъезда дома. Жители ждут приезда сапёров.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Подробности выясняются.
Напомним, накануне в Кольцове произошёл взрыв в ГНЦ «Вектор».
Эмиль Фукс
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