Жители «Шлюза» нашли во дворе гранату

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Боевая граната или нет – пока неизвестно; на месте работают пожарные и скорая помощь.

Подписчик группы «Жесть Новосибирска» в социальной сети «ВКонтакте» поделился видео обнаружения гранаты во дворе жилого дома на улице Русской, 3.

Очевидцы говорят, что пока неизвестно, боевая граната или нет. Обнаружили снаряд при установке лавочки у подъезда дома. Жители ждут приезда сапёров.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Подробности выясняются.

Напомним, накануне в Кольцове произошёл взрыв в ГНЦ «Вектор».