Андрей Травников подписал соглашение об улучшении качества оказания онкологической медицинской помощи

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Андрей Травников подписал соглашение об улучшении качества оказания онкологической медицинской помощиРубрика: политика, общество
18.09.2019 16:54
фото пресс-службы правительства новосибирской области
Правительство Новосибирской области начинает сотрудничество с «МедИнвестГрупп»; ключевым элементом соглашения должно стать создание нового корпуса онкодиспансера.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель совета директоров ООО «МедИнвестГрупп» Виктор Харитонин подписали соглашение о сотрудничестве, которое стало ещё одним шагом на пути создания в регионе комплексной системы оказания онкологической медицинской помощи.
В прошлом году правительство региона поставило задачу понизить заболеваемость и смертность от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Для оказания комплексной помощи онкобольным была сформирована современная диагностическая база. Также врачи начали осуществлять лечение людей в отдалённых населённых пунктах области.
«Очень своевременно были разработаны региональные программы: они стали основой нашего участия в национальных проектах "Здравоохранение" и "Демография"», – отметил Андрей Травников.
В рамках подписанного соглашения в регионе создадут новый корпус онкодиспансера, проектирование которого начнётся в ближайшее время. Также компания будет помогать правительству в реализации инвестпроектов в сфере здравоохранения, целью которых в том числе будет в повышение качества оказываемой медицинской помощи людям, страдающим онкологическими заболеваниями. В планах – создание онкологического центра и центров амбулаторной онкологической помощи в Новосибирске.
«В этой работе важен и поиск частных партнёров, потому что такую масштабную программу невозможно реализовывать только за счёт бюджетных средств. Мы достигли договорённости с "МедИнвестГрупп" о совместной реализации этой важной региональной программы, которая является частью большого национального проекта», – сообщил Андрей Травников.
Примечательно, что соглашение – первое в ряду договорённостей, которые будут заключены в рамках форума «Технопром-2019».
Напомним, 16 сентября Андрей Травников поручил увеличить суммы на развитие торговли в отдалённых сёлах.
Никита Минин
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