Арктическая волчица «Даздраперма» возглавит стаю в Новосибирском зоопарке

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Умная белая хищница должна составить пару; животное родилось в праздник первого мая.

Молодая самка полярного волка прилетела в Новосибирск из Ижевска. Сегодня, 18 сентября пресс-служба регионального «Россельхознадзора» сообщила об успешном прилёте редкого животного.

Самка полярного (арктического) волка родилась 1 мая в Ижевском государственном зоопарке, аккурат в праздник весны, мира и труда. Подросшее животное в начале сентября было доставлено в Новосибирский зоопарк. Перевозка дикого хищника была проведена со всеми требованиями и волчица поселилась в своей клетке.

Полярные (арктические) волки считаются одними из самых умных на планете, так как вынуждены были выживать в условиях заполярных морозов. В дикой природе полярные волки живут стаями по 7-25 особей, в Новосибирском зоопарке уже имеется представитель этого вида.

Напомним, 16 сентября зоопарк показал, как мангусты поедают кабачки новосибирцев.