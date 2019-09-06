Лента новостейПредложить новость
Арктическая волчица «Даздраперма» возглавит стаю в Новосибирском зоопарке
Военные пенсионеры не смогли остановить выселение из квартир в Новосибирске
Мемориальный комплекс с именами погибших воинов выгорел в Барабинске
Железное месиво на Ордынском шоссе: как доставали водителя из кабины бетоновоза
План реализации Стратегии развития Новосибирской области нуждается в доработке
Очень горько: Новосибирские приставы нашли должницу на её собственной свадьбе
Новосибирец заплатит 150 тысяч за попытку купить водительские права
«Это хищник, а не игрушка»: жительница Новосибирска открыла приют для хорьков
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Арктическая волчица «Даздраперма» возглавит стаю в Новосибирском зоопаркеРубрика: общество
18.09.2019 19:34
Фото с сайта pixabay.com
Умная белая хищница должна составить пару; животное родилось в праздник первого мая.
Молодая самка полярного волка прилетела в Новосибирск из Ижевска. Сегодня, 18 сентября пресс-служба регионального «Россельхознадзора» сообщила об успешном прилёте редкого животного.
Самка полярного (арктического) волка родилась 1 мая в Ижевском государственном зоопарке, аккурат в праздник весны, мира и труда. Подросшее животное в начале сентября было доставлено в Новосибирский зоопарк. Перевозка дикого хищника была проведена со всеми требованиями и волчица поселилась в своей клетке.
Полярные (арктические) волки считаются одними из самых умных на планете, так как вынуждены были выживать в условиях заполярных морозов. В дикой природе полярные волки живут стаями по 7-25 особей, в Новосибирском зоопарке уже имеется представитель этого вида.
Напомним, 16 сентября зоопарк показал, как мангусты поедают кабачки новосибирцев.
Никита Манько
Комментарии
Лента новостей
Арктическая волчица «Даздраперма» возглавит стаю в Новосибирском зоопарке
Военные пенсионеры не смогли остановить выселение из квартир в Новосибирске
Мемориальный комплекс с именами погибших воинов выгорел в Барабинске
Железное месиво на Ордынском шоссе: как доставали водителя из кабины бетоновоза
План реализации Стратегии развития Новосибирской области нуждается в доработке
Очень горько: Новосибирские приставы нашли должницу на её собственной свадьбе
Новосибирец заплатит 150 тысяч за попытку купить водительские права
«Это хищник, а не игрушка»: жительница Новосибирска открыла приют для хорьков
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
В Новый год загадаю доброе дело
Где и как в Новосибирске можно творить добро
Новости по теме
Популярное