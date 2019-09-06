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Арктическая волчица «Даздраперма» возглавит стаю в Новосибирском зоопарке

Рубрика: общество

18.09.2019 19:34

Фото с сайта pixabay.com

Умная белая хищница должна составить пару; животное родилось в праздник первого мая.

Молодая самка полярного волка прилетела в Новосибирск из Ижевска. Сегодня, 18 сентября пресс-служба регионального «Россельхознадзора» сообщила об успешном прилёте редкого животного.

Самка полярного (арктического) волка родилась 1 мая в Ижевском государственном зоопарке, аккурат в праздник весны, мира и труда. Подросшее животное в начале сентября было доставлено в Новосибирский зоопарк. Перевозка дикого хищника была проведена со всеми требованиями и волчица поселилась в своей клетке.

Полярные (арктические) волки считаются одними из самых умных на планете, так как вынуждены были выживать в условиях заполярных морозов. В дикой природе полярные волки живут стаями по 7-25 особей, в Новосибирском зоопарке уже имеется представитель этого вида.

Напомним, 16 сентября зоопарк показал, как мангусты поедают кабачки новосибирцев. 

 

 

Никита Манько

Теги: импорт животные Новосибирский зоопарк праздники

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Неудачное селфи обернулось простреленной головой в Омске

сегодня 19:52 Хроника 0 Коммент.

Арктическая волчица «Даздраперма» возглавит стаю в Новосибирском зоопарке

сегодня 19:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:15 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:18 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников подписал соглашение об улучшении качества оказания онкологической медицинской помощи

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сегодня 16:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:27 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

Женщина с ребёнком упала в яму с кипятком в центре Новосибирске

сегодня 15:48 Хроника 0 Коммент.

«Это хищник, а не игрушка»: жительница Новосибирска открыла приют для хорьков

сегодня 15:39 Общество 0 Коммент.

Врачи рассказали о предстоящем росте смертности от онкологии

сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

Увеличилось число жертв взрыва в Ачинске

сегодня 14:06 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:54 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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