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Бойцовый пёс травмировал мужчину в Бердске

Рубрика: проиcшествия

19.09.2019 10:11

Фото с сайта pixabay.com

Стаффордширский терьер напал на жителя Бердска; пострадавший был обескуражен поведением хозяйки пса.

Злая собака напала на 58-летнего мужчину в микрорайоне Бердска. Об этом сообщило издание «Курьер.Среда.Бердск» со ссылкой на сестру пострадавшего. 

По словам женщины, незнакомка гуляла с двумя собаками, когда пострадавший возвращался с работы. Хозяйка псов остановилась, чтобы пропустить машину, но одна из её собак побежала вперёд. Женщина окликнула непослушное животное, однако на её крик отреагировал терьер: пёс набросился на рядом стоящего мужчину.

Пострадавший упал, из ноги у него пошла кровь. Но вместо того, чтобы помочь, хозяйка собаки только сказала, что не нужно было так близко подходить к псу, и спокойно ушла с места происшествия. После этого обескураженный мужчина пошёл домой.

На следующий день, отойдя от шока, пострадавший обратился в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, но отказались давать выписку для обращения в полицию. Врачи утверждают, что правоохранители не станут разбираться в ситуации.

Однако у сотрудников полиции оказалось другое мнение: мужчине следовало потребовать выписку из больницы и написать заявление. Тогда, вполне вероятно, женщину бы нашли и привлекли к ответственности. 

Напомним, в августе 2019 года агрессивная собака напала на пони в новосибирском парке

Никита Минин

Теги: Бердск собака нападение

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сегодня 11:31 Общество 0 Коммент.

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Эксперты Минздрава разрешили пить алкоголь каждый день

сегодня 10:39 Общество 0 Коммент.

По цене iPhone в Новосибирске можно снять квартиру и выносить беременность

сегодня 10:18 Общество 0 Коммент.

Бойцовый пёс травмировал мужчину в Бердске

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Робот вылечил девушку с редкой болезнью в клинике Мешалкина в Новосибирске

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору недорогого вина

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Кафе с енотами появилось в Новосибирске

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 19 сентября: немного туч и солнце

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 19 сентября

сегодня 06:31 Афиша 0 Коммент.

Топ-5 лучших народных рецептов от простуды

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Видео с места падения матери и ребёнка в горячую воду опубликовал новосибирский Следком: ищут владельца теплокамеры

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вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Военные пенсионеры не смогли остановить выселение из квартир в Новосибирске

вчера 18:53 Общество 0 Коммент.

Следком занялся делом убитого кота Моти в Новосибирске

вчера 18:22 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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