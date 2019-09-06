Бойцовый пёс травмировал мужчину в Бердске

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Стаффордширский терьер напал на жителя Бердска; пострадавший был обескуражен поведением хозяйки пса.

Злая собака напала на 58-летнего мужчину в микрорайоне Бердска. Об этом сообщило издание «Курьер.Среда.Бердск» со ссылкой на сестру пострадавшего.

По словам женщины, незнакомка гуляла с двумя собаками, когда пострадавший возвращался с работы. Хозяйка псов остановилась, чтобы пропустить машину, но одна из её собак побежала вперёд. Женщина окликнула непослушное животное, однако на её крик отреагировал терьер: пёс набросился на рядом стоящего мужчину.

Пострадавший упал, из ноги у него пошла кровь. Но вместо того, чтобы помочь, хозяйка собаки только сказала, что не нужно было так близко подходить к псу, и спокойно ушла с места происшествия. После этого обескураженный мужчина пошёл домой.

На следующий день, отойдя от шока, пострадавший обратился в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, но отказались давать выписку для обращения в полицию. Врачи утверждают, что правоохранители не станут разбираться в ситуации.

Однако у сотрудников полиции оказалось другое мнение: мужчине следовало потребовать выписку из больницы и написать заявление. Тогда, вполне вероятно, женщину бы нашли и привлекли к ответственности.

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