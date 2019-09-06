Дикие танцы: пьяная сибирячка навернулась с капота машины

видео из группы "Инциент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

В сети появился ролик, на котором женщина прыгает и танцует на машине; несколько раз она сваливается с неё.

Жительница Новосибирска запрыгнула на припаркованный автомобиль и начала танцевать на нём. Правда, несколько раз девушка не удержала равновесие и не очень грациозно упала с транспортного средства. Видео с происшествием появилось в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«8 сентября рано утром неустановленной женщиной был нанесен вред автомобилю, припаркованному около дома Ватутина, 17/1. В результате прыжков дамочки оказались повреждены крыло, капот и крышка багажника», — пишет владелец автомобиля.

На кадрах видно, как «дамочка» очень долго раскачивается перед своим первым прыжком, который в итоге оказывается неудачным. Встав с колен, женщина поправляет съехавшую набок шапочку и предпринимает вторую попытку: на этот раз ей удаётся добиться поставленной цели. Сибирячка упала во второй раз, когда пыталась слезть с автомобиля; злость от случившегося конфуза она решила выразить в яростном пинке машины. После этого она вместе со своим спутником в обнимку удаляется в неизвестном направлении.

Комментаторы не могли не отметить, что эпичные падения «чудо-женщины» — доказательство существования кармы. В целом, многие выразили опасения, что на этих танцах приключения вредительницы не закончились и что теперь её стоит искать в местных больницах.

Напомним, ранее стало известно, что пьяная женщина сломала позвоночник девятилетнему мальчику в Бийске.