Дикие танцы: пьяная сибирячка навернулась с капота машины

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Дикие танцы: пьяная сибирячка навернулась с капота машиныРубрика: проиcшествия
18.09.2019 13:15
видео из группы "Инциент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
В сети появился ролик, на котором женщина прыгает и танцует на машине; несколько раз она сваливается с неё.
Жительница Новосибирска запрыгнула на припаркованный автомобиль и начала танцевать на нём. Правда, несколько раз девушка не удержала равновесие и не очень грациозно упала с транспортного средства. Видео с происшествием появилось в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
«8 сентября рано утром неустановленной женщиной был нанесен вред автомобилю, припаркованному около дома Ватутина, 17/1. В результате прыжков дамочки оказались повреждены крыло, капот и крышка багажника», — пишет владелец автомобиля.
На кадрах видно, как «дамочка» очень долго раскачивается перед своим первым прыжком, который в итоге оказывается неудачным. Встав с колен, женщина поправляет съехавшую набок шапочку и предпринимает вторую попытку: на этот раз ей удаётся добиться поставленной цели. Сибирячка упала во второй раз, когда пыталась слезть с автомобиля; злость от случившегося конфуза она решила выразить в яростном пинке машины. После этого она вместе со своим спутником в обнимку удаляется в неизвестном направлении.
Комментаторы не могли не отметить, что эпичные падения «чудо-женщины» — доказательство существования кармы. В целом, многие выразили опасения, что на этих танцах приключения вредительницы не закончились и что теперь её стоит искать в местных больницах.
Напомним, ранее стало известно, что пьяная женщина сломала позвоночник девятилетнему мальчику в Бийске.
Никита Минин
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