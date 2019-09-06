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Двухколёсная пятница: Новосибирск присоединится к международной акции «На работу на велосипеде»Рубрика: общество
18.09.2019 09:48
Фото из группы «На работу на велосипеде (Нск)» в социальной сети «ВКонтакте»
Международная акция «На работу на велосипеде» пройдёт уже в эту пятницу, 20 сентября; новосибирцам предлагают не просто присоединиться к ней, но и получить приятные бонусы от партнёров мероприятия.
Отказаться по крайней мере на один день от личного и общественного транспорта предложили новосибирцам 20 сентября. В этот день сибирская столица присоединится к международной акции «На работу на велосипеде». Об этом сообщил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» координатор проекта «Привет, велосипед!» в Новосибирске Алексей Куницин.
По его словам, акция одновременно пройдёт в десятках стран мира и сотнях городов.
«Она объединит несколько миллионов человек, которые знают, что велосипед может быть транспортом на каждый день», – написал Куницин.
Приятным дополнением к бодрому утру станут подарки от компаний, ставших партнёрами акции. С 07:30 до 11:00 в сквере S7 на улице Орджоникидзе и у памятника А. Покрышкина на площади имени К. Маркса в Новосибирске будут работать точки «Привет, велосипед!». Велосипедистам обещают скидки, бонусы, бесплатные услуги или товары.
Как отмечает Алексей Куницин, проект «Привет, велосипед!» существует уже 7 лет и занимается созданием безопасной велосипедной инфраструктуры в Новосибирске.
Напомним, 6 августа новосибирские велосипедисты в рамках акции «Велостояние» перекрыли пешеходную дорожку Коммунального моста, выступая за право безопасно кататься по городу.
Мария Машанова
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