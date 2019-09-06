Двухколёсная пятница: Новосибирск присоединится к международной акции «На работу на велосипеде»

Фото из группы «На работу на велосипеде (Нск)» в социальной сети «ВКонтакте»

Международная акция «На работу на велосипеде» пройдёт уже в эту пятницу, 20 сентября; новосибирцам предлагают не просто присоединиться к ней, но и получить приятные бонусы от партнёров мероприятия.

Отказаться по крайней мере на один день от личного и общественного транспорта предложили новосибирцам 20 сентября. В этот день сибирская столица присоединится к международной акции «На работу на велосипеде». Об этом сообщил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» координатор проекта «Привет, велосипед!» в Новосибирске Алексей Куницин.

По его словам, акция одновременно пройдёт в десятках стран мира и сотнях городов.

«Она объединит несколько миллионов человек, которые знают, что велосипед может быть транспортом на каждый день», – написал Куницин.

Приятным дополнением к бодрому утру станут подарки от компаний, ставших партнёрами акции. С 07:30 до 11:00 в сквере S7 на улице Орджоникидзе и у памятника А. Покрышкина на площади имени К. Маркса в Новосибирске будут работать точки «Привет, велосипед!». Велосипедистам обещают скидки, бонусы, бесплатные услуги или товары.

Как отмечает Алексей Куницин, проект «Привет, велосипед!» существует уже 7 лет и занимается созданием безопасной велосипедной инфраструктуры в Новосибирске.

Напомним, 6 августа новосибирские велосипедисты в рамках акции «Велостояние» перекрыли пешеходную дорожку Коммунального моста, выступая за право безопасно кататься по городу.