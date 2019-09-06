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Двухколёсная пятница: Новосибирск присоединится к международной акции «На работу на велосипеде»

Рубрика: общество

18.09.2019 09:48

Фото из группы «На работу на велосипеде (Нск)» в социальной сети «ВКонтакте»

Международная акция «На работу на велосипеде» пройдёт уже в эту пятницу, 20 сентября; новосибирцам предлагают не просто присоединиться к ней, но и получить приятные бонусы от партнёров мероприятия. 

Отказаться по крайней мере на один день от личного и общественного транспорта предложили новосибирцам 20 сентября. В этот день сибирская столица присоединится к международной акции «На работу на велосипеде». Об этом сообщил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» координатор проекта «Привет, велосипед!» в Новосибирске Алексей Куницин.

По его словам, акция одновременно пройдёт в десятках стран мира и сотнях городов.

«Она объединит несколько миллионов человек, которые знают, что велосипед может быть транспортом на каждый день», – написал Куницин. 

Приятным дополнением к бодрому утру станут подарки от компаний, ставших партнёрами акции. С 07:30 до 11:00 в сквере S7 на улице Орджоникидзе и у памятника А. Покрышкина на площади имени К. Маркса в Новосибирске будут работать точки «Привет, велосипед!». Велосипедистам обещают скидки, бонусы, бесплатные услуги или товары. 

Как отмечает Алексей Куницин, проект «Привет, велосипед!» существует уже 7 лет и занимается созданием безопасной велосипедной инфраструктуры в Новосибирске.

Напомним, 6 августа новосибирские велосипедисты в рамках акции «Велостояние» перекрыли пешеходную дорожку Коммунального моста, выступая за право безопасно кататься по городу. 

Мария Машанова

Теги: велосипеды Новосибирская область город акция

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сегодня 09:28 Общество 0 Коммент.

Грузовые вагоны некачественно ремонтировали в Сибири

сегодня 08:56 Хроника 0 Коммент.

Школьники до смерти забили бельчонка в Новосибирске

сегодня 08:13 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:02 Общество 0 Коммент.

Избившего женщину молотком нашла подписчица сообщества

вчера 18:44 Хроника 0 Коммент.

Уехала на работу в Бердск и не вернулась: третью неделю ищут женщину из Искитима

вчера 18:14 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

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В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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