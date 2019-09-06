«Это хищник, а не игрушка»: жительница Новосибирска открыла приют для хорьков

фото Елены-Эльги Журавлёвой в социальной сети «ВКонтакте»

В настоящее время у сибирячки дома живут 14 хорьков и один мангуст; животные нуждаются в еде и медицинской помощи.

В Новосибирске местная жительница Елена-Эльга Журавлёва открыла свой приют для хорьков. Женщина рассказала Сиб.фм о проблемах, которые возникают, когда безответственные люди решают завести необычного питомца.

«Идея открыть приют назрела сама собой. В последнее время люди стали чаще заводить экзотичных питомцев вроде лис, енотов и хорьков. Новосибирцы видят милое животное, приносят его домой, а потом оказывается, что это хищник, за которым необходим особый уход. А после того как зверь разбивает плазму за 150 тысяч рублей или сгрызает брелок от BMW, его просто выкидывают на улицу», – негодует Эльга.

По словам хозяйки приюта, хорьков часто перепродают или просто отдают знакомым. Получается, что животные идут по рукам. А хорькам нужен особый уход – их нельзя кормить «Вискасом», от которого у зверьков возникают проблемы с желудком. Лечение хорька обходится в среднем в 20-25 тысяч рублей, которые люди не готовы тратить на животное. В итоге хорьки оказываются на улице, где и умирают.

«У меня сейчас дома живут 14 хорьков и один мангуст. Все живут в разных клетках. Попадают животные ко мне разными способами: из лабораторий, где хорьков использовали для опытов, с улицы, от заводчиков. Некоторых я не могу пристроить. Например, Филя-Лысик, у него опухоль проросла в позвоночник. Ему осталось жить не так долго, он сидит на антибиотиках, прооперировать нельзя. Поэтому он останется у меня до последнего», – поделилась с Сиб.фм Эльга.

Приют каждый день сталкивается с рядом проблем. Очень больших денег стоит прокормить хорьков. Они – хищники, у большинства из них проблемы с кишечником. Поэтому в пищу для животных годится только индейка или цыплёнок. Также Эльга еле-еле находит деньги на покупку пелёнок и новых клеток для зверьков.

«Очень большая проблема – отвезти хорька к ветеринару. Так как только сдача анализов и осмотр стоят порядка 7-8 тысяч рублей. Да и врач нужен особый, который знает, как работать с хорьками. В Новосибирске всего пять хирургов, которым можно доверить животное. Но всё это стоит денег», – говорит хозяйка приюта.

Эльге помогают волонтёры, которые берут животных на передержку. А благодаря постам в социальных сетях иногда удаётся собрать некоторую сумму для медицинских осмотров, но её всё равно недостаточно. Однако материальная помощь порой приходит из самых неожиданных мест – девушки из Техаса недавно перевели средства на покупку корма для хорьков.

Эльга надеется, что в будущем люди станут более ответственно подходить к выбору домашних питомцев и перестанут выбрасывать зверей на улицу.

Напомним, 16 сентября стало известно, что отлов бездомных животных будут снимать на видео.