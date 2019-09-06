Грузовые вагоны некачественно ремонтировали в Сибири

фото Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Транспортная прокуратура нашла нарушения в ремонте грузовых железнодорожных вагонов; виновные наказаны.

Сотрудники омской транспортной прокуратуры нашли нарушения в вагоноремонтном депо «Московка».

Как сообщает сайт Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в ходе проверки законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при проведении ремонта грузовых вагонов были нарушены регламенты ремонта узлов и деталей, что могло сказаться на безопасности железнодорожного движения. Например, при ремонте использовались неисправные измерительные приборы и не обеспечивалось исправное состояние оборудования.

В отношении ответственных работников депо возбуждено административное дело. Четыре сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности и оштрафованы.

Напомним, в июле транспортная прокуратура наказала РЖД за плохую уборку.