Грузовые вагоны некачественно ремонтировали в Сибири

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Грузовые вагоны некачественно ремонтировали в СибириРубрика: проиcшествия
18.09.2019 08:56
фото Западно-Сибирской транспортной прокуратуры
Транспортная прокуратура нашла нарушения в ремонте грузовых железнодорожных вагонов; виновные наказаны.
Сотрудники омской транспортной прокуратуры нашли нарушения в вагоноремонтном депо «Московка».
Как сообщает сайт Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в ходе проверки законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при проведении ремонта грузовых вагонов были нарушены регламенты ремонта узлов и деталей, что могло сказаться на безопасности железнодорожного движения. Например, при ремонте использовались неисправные измерительные приборы и не обеспечивалось исправное состояние оборудования.
В отношении ответственных работников депо возбуждено административное дело. Четыре сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности и оштрафованы.
Напомним, в июле транспортная прокуратура наказала РЖД за плохую уборку.
Татьяна Картавых
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