Кафе с енотами появилось в Новосибирске

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Кафе с енотами появилось в НовосибирскеРубрика: общество
19.09.2019 07:22
Фотография с официальной страницы кафе в социальной сети Instagram
Аналог котокафе с экзотическими животными могут посетить новосибирцы; кормить и преследовать енотов строго запрещено.
Первое енотокафе «EnoTime» открылось в Новосибирске, рассказали в группе «Типичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
С гостями будут играть четыре енота Ева, Фил, Боря и Лиза. По словам создателей заведения, животные любопытные и дружелюбные. Поэтому опасаться того, что они не выйдут к посетителям, не стоит. Однако, если вдруг такое произошло, преследовать и бегать за енотами запрещено правилами заведения.
Енотокафе стало экзотическим аналогом заведений с котами и собаками. С собой каждый может принести еду для себя, но кормить животных запрещено. Для них можно купить корм в самом заведении.
Напомним, в мае 2019 года «Скоропёс» расстраивался из-за закрытия соседнего котокафе в Академгородке
Дарья Мелехова
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