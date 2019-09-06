Кафе с енотами появилось в Новосибирске

Фотография с официальной страницы кафе в социальной сети Instagram

Аналог котокафе с экзотическими животными могут посетить новосибирцы; кормить и преследовать енотов строго запрещено.

Первое енотокафе «EnoTime» открылось в Новосибирске, рассказали в группе «Типичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

С гостями будут играть четыре енота Ева, Фил, Боря и Лиза. По словам создателей заведения, животные любопытные и дружелюбные. Поэтому опасаться того, что они не выйдут к посетителям, не стоит. Однако, если вдруг такое произошло, преследовать и бегать за енотами запрещено правилами заведения.

Енотокафе стало экзотическим аналогом заведений с котами и собаками. С собой каждый может принести еду для себя, но кормить животных запрещено. Для них можно купить корм в самом заведении.

Напомним, в мае 2019 года «Скоропёс» расстраивался из-за закрытия соседнего котокафе в Академгородке