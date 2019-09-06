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Кафе с енотами появилось в Новосибирске

Рубрика: общество

19.09.2019 07:22

Фотография с официальной страницы кафе в социальной сети Instagram

Аналог котокафе с экзотическими животными могут посетить новосибирцы; кормить и преследовать енотов строго запрещено.

Первое енотокафе «EnoTime» открылось в Новосибирске, рассказали в группе «Типичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

С гостями будут играть четыре енота Ева, Фил, Боря и Лиза. По словам создателей заведения, животные любопытные и дружелюбные. Поэтому опасаться того, что они не выйдут к посетителям, не стоит. Однако, если вдруг такое произошло, преследовать и бегать за енотами запрещено правилами заведения.

Енотокафе стало экзотическим аналогом заведений с котами и собаками. С собой каждый может принести еду для себя, но кормить животных запрещено. Для них можно купить корм в самом заведении.

Напомним, в мае 2019 года «Скоропёс» расстраивался из-за закрытия соседнего котокафе в Академгородке

Дарья Мелехова

Теги: кафе животные Новосибирск

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сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Кафе с енотами появилось в Новосибирске

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Видео с места падения матери и ребёнка в горячую воду опубликовал новосибирский Следком: ищут владельца теплокамеры

вчера 22:51 Общество 0 Коммент.

Неудачное селфи обернулось простреленной головой в Омске

вчера 19:52 Хроника 0 Коммент.

Арктическая волчица «Даздраперма» возглавит стаю в Новосибирском зоопарке

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Военные пенсионеры не смогли остановить выселение из квартир в Новосибирске

вчера 18:53 Общество 0 Коммент.

Следком занялся делом убитого кота Моти в Новосибирске

вчера 18:22 Общество 0 Коммент.

Находящуюся в коме Анастасию Заворотнюк взяли под охрану

вчера 18:15 Общество 0 Коммент.

Международный форум «Технопром-2019» открылся в Новосибирске

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Примерный семьянин обчистил сейф бердского санатория из-за трёх кредитов

вчера 17:54 Общество 0 Коммент.

Мемориальный комплекс с именами погибших воинов выгорел в Барабинске

вчера 17:48 Хроника 0 Коммент.

В массовом ДТП в Новосибирске столкнулись шесть автомобилей

вчера 17:29 Хроника 0 Коммент.

Железное месиво на Ордынском шоссе: как доставали водителя из кабины бетоновоза

вчера 17:18 Хроника 0 Коммент.

Площадь Маркса перекроют на целый день из-за ярмарки

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников подписал соглашение об улучшении качества оказания онкологической медицинской помощи

вчера 16:54 Политика 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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