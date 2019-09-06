Мемориальный комплекс с именами погибших воинов выгорел в Барабинске

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Мемориальный комплекс с именами погибших воинов выгорел в БарабинскеРубрика: проиcшествия
18.09.2019 17:48
Фото из группы «Откровения Барабинска» в социальной сети «ВКонтакте»
Пожар произошёл на мемориальном комплексе в Барабинске Новосибирской области; огонь серьёзно повредил таблички с именами погибших воинов.
Сухие венки и цветы загорелись сегодня на мемориале Славы в новосибирском Барабинске. В результате пожара обгорели более десятка табличек с именами павших воинов. Информация об этом появилась в группе «Откровения Барабинск».
Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе регионального МЧС, возгорание произошло сегодня после обеда. На тушение пожарным потребовалось несколько минут.
«По предварительной версии, возгорание могла спровоцировать лампадка либо детская шалость», – уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что информация об инциденте передана для дальнейшего разбирательства в местный отдел полиции.
Напомним, 17 сентября Сиб.фм сообщал, что областное МЧС предложило бороться с пожарами с помощью икон.
Мария Машанова
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