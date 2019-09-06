Мемориальный комплекс с именами погибших воинов выгорел в Барабинске

Фото из группы «Откровения Барабинска» в социальной сети «ВКонтакте»

Пожар произошёл на мемориальном комплексе в Барабинске Новосибирской области; огонь серьёзно повредил таблички с именами погибших воинов.

Сухие венки и цветы загорелись сегодня на мемориале Славы в новосибирском Барабинске. В результате пожара обгорели более десятка табличек с именами павших воинов. Информация об этом появилась в группе «Откровения Барабинск».

Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе регионального МЧС, возгорание произошло сегодня после обеда. На тушение пожарным потребовалось несколько минут.

«По предварительной версии, возгорание могла спровоцировать лампадка либо детская шалость», – уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что информация об инциденте передана для дальнейшего разбирательства в местный отдел полиции.

Напомним, 17 сентября Сиб.фм сообщал, что областное МЧС предложило бороться с пожарами с помощью икон.