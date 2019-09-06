Международный форум «Технопром-2019» открылся в Новосибирске

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Международный форум «Технопром-2019» открылся в НовосибирскеРубрика: общество, наука
18.09.2019 18:01
фото пресс-службы правительства новосибирской области
Один из крупнейших форумов технологического развития начал работу в Новосибирске; особое внимание будет уделено национальным проектам.
В Новосибирской области открылся VII международный форум технологического развития «Технопром-2019». Лозунг мероприятия в этом году – «Наука новой эры: технологии трансформации». В центре внимания форума оказалось влияние науки и новых технологий на экономику и качество жизни людей.
«На "Технопроме-2019" заявлена серьёзная тема. Мы будем обсуждать актуальные задачи, можно даже сказать – сверхзадачи: как добиться ускорения научно-технологического развития, как обеспечить взаимодействие для выполнения этой задачи между всеми участниками – наукой, индустрией, бизнесом, властью», – отметил Андрей Травников, который лично приветствовал гостей и участников форума в МВК «Новосибирск Экспоцентр».
Сегодня также состоялось открытие Сибирской венчурной ярмарки, цель которой — обеспечить доступ инновационного бизнеса и высокотехнологичных предприятий к необходимым для развития инвестициям. Примечательно, что только по итогам ярмарок в 2017 и 2018 годах участникам удалось собрать более 220 миллионов рублей на реализацию проектов.
Программа предусматривает широкое обсуждение вопросов о внедрении технологий в бизнес и производство, обсуждение развития математических центров, центров генетических технологий, цифровой трансформации социально-экономических систем и технологий управления. Особое внимание на форуме будет уделено развитию проекта «Академгородок 2.0».
Ряд мероприятий форума будет касаться национальных проектов. В первый день работы форума состоялась пленарная сессия «Проектное управление как инструмент реализации национальных проектов». Также в рамках форума будут обсуждаться передовые направления в сферах «Здравоохранение», «Наука» и «Цифровая экономика».
Напомним, ранее Андрей Травников подписал соглашение об улучшении качества оказания онкологической медицинской помощи.
Никита Минин
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