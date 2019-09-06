Многодетным семьям спишут 450 тысяч рублей с ипотечного долга

Фото с сайта subsidii.net

Семьи, в которых с 1 января 2019 года родился третий или последующий ребёнок, имеют право на списание 450 тысяч рублей с долга по ипотеке в рамках действующей госпрограммы; подавать заявки в банки на прощение части суммы можно с 25 сентября.

Новая мера поддержки многодетных семей вступит в силу в России 25 сентября. Родителям третьего и последующего детей помогут рассчитаться с ипотечным займом. Об этом сообщается на сайте оператора госпрограммы «ДОМ.РФ».

Начиная с 25 сентября семьи могут обращаться в кредитные организации, где у них оформлен ипотечный заём, с необходимым пакетом документов. Затем заявку рассматривает оператор – «ДОМ.РФ», он же производит перечисление 450 тысяч рублей на счёт банка.

«Средства в рамках программы могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов», – уточняется на сайте оператора.

Действие постановления распространяется на семьи, в которых третий либо последующий ребёнок появился на свет с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года.

Напомним, 28 августа Сиб.фм писал, что губернатор Андрей Травников вручил ключи от автомобилей 20 многодетных семьям в Новосибирске.