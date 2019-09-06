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Многодетным семьям спишут 450 тысяч рублей с ипотечного долга

Рубрика: общество

18.09.2019 10:45

Фото с сайта subsidii.net

Семьи, в которых с 1 января 2019 года родился третий или последующий ребёнок, имеют право на списание 450 тысяч рублей с долга по ипотеке в рамках действующей госпрограммы; подавать заявки в банки на прощение части суммы можно с 25 сентября. 

Новая мера поддержки многодетных семей вступит в силу в России 25 сентября. Родителям третьего и последующего детей помогут рассчитаться с ипотечным займом. Об этом сообщается на сайте оператора госпрограммы «ДОМ.РФ».

Начиная с 25 сентября семьи могут обращаться в кредитные организации, где у них оформлен ипотечный заём, с необходимым пакетом документов. Затем заявку рассматривает оператор – «ДОМ.РФ», он же производит перечисление 450 тысяч рублей на счёт банка. 

«Средства в рамках программы могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов», – уточняется на сайте оператора. 

Действие постановления распространяется на семьи, в которых третий либо последующий ребёнок появился на свет с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года. 

Напомним, 28 августа Сиб.фм писал, что губернатор Андрей Травников вручил ключи от автомобилей 20 многодетных семьям в Новосибирске.

Мария Машанова

Теги: ипотека дети банки многодетная семья

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сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

Многодетным семьям спишут 450 тысяч рублей с ипотечного долга

сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

Видео: в новосибирской «Ауре» прошла эвакуация

сегодня 10:23 Хроника 0 Коммент.

Сибирские учёные создали модель ядерного реактора с минимальным количеством отходов

сегодня 10:18 Наука 0 Коммент.

«Сибирь» сыграет с «Трактором» на своей площадке

сегодня 10:06 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:57 Общество 0 Коммент.

Двухколёсная пятница: Новосибирск присоединится к международной акции «На работу на велосипеде»

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Стивен Кинг бы не одобрил: новосибирцев возмутила фотосессия в стиле фильма «Оно»

сегодня 09:28 Общество 0 Коммент.

Грузовые вагоны некачественно ремонтировали в Сибири

сегодня 08:56 Хроника 0 Коммент.

Школьники до смерти забили бельчонка в Новосибирске

сегодня 08:13 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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