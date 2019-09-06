На поиски пропавшей в тайге пенсионерки отправили десятки солдат

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На поиски пропавшей в тайге пенсионерки отправили десятки солдатРубрика: общество, проиcшествия
18.09.2019 12:08
Фото из личного архива героя публикации
Пенсионерка 1936 года рождения ушла за грибами четыре дня назад; к поискам подключились военные.
Сообщение о пропаже 83-летней женщины появилось 15 сентября на форуме новосибирского отделения поискового отряда «Лиза Алерт». Известно, что Шашина Валентина Андреевна ушла за грибами 14 сентября. Последний раз пропавшую видели в селе Вьюны Колыванского района.
Координатор поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Елизавета Лиманская сообщает, что поисковикам второй день помогают 40 военных.
«За несколько дней поисков в лесу пока следов бабушки нет вообще», – добавила координатор.
Невысокая худощавая женщина с рыжими волосами была одета в голубую куртку, светло-коричневый свитер, тёмно-синие брюки и серую шапку. С собой у пенсионерки было белое ведро.
Волонтёры также призывают всех неравнодушных присоединяться к поиску. Одежда должна быть пригодна для поиска в мокром лесу. С собой желательно иметь сменные комплекты одежды и обуви, горячую еду, перекус и фонарики.
Все подробности в группе «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, жительница Искитима пропала три недели назад — женщина уехала на работу в Бердск и не вернулась.
Эмиль Фукс
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