На поиски пропавшей в тайге пенсионерки отправили десятки солдат

Фото из личного архива героя публикации

Пенсионерка 1936 года рождения ушла за грибами четыре дня назад; к поискам подключились военные.

Сообщение о пропаже 83-летней женщины появилось 15 сентября на форуме новосибирского отделения поискового отряда «Лиза Алерт». Известно, что Шашина Валентина Андреевна ушла за грибами 14 сентября. Последний раз пропавшую видели в селе Вьюны Колыванского района.

Координатор поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Елизавета Лиманская сообщает, что поисковикам второй день помогают 40 военных.

«За несколько дней поисков в лесу пока следов бабушки нет вообще», – добавила координатор.

Невысокая худощавая женщина с рыжими волосами была одета в голубую куртку, светло-коричневый свитер, тёмно-синие брюки и серую шапку. С собой у пенсионерки было белое ведро.

Волонтёры также призывают всех неравнодушных присоединяться к поиску. Одежда должна быть пригодна для поиска в мокром лесу. С собой желательно иметь сменные комплекты одежды и обуви, горячую еду, перекус и фонарики.

Все подробности в группе «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, жительница Искитима пропала три недели назад — женщина уехала на работу в Бердск и не вернулась.