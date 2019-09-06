Находящуюся в коме Анастасию Заворотнюк взяли под охрану

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Находящуюся в коме Анастасию Заворотнюк взяли под охрануРубрика: общество
18.09.2019 18:15
фото Анастасии Заворотнюк из аккаунта в Instagram
Актриса находится в частной клинике в центре Москвы; журналисты несколько раз пытались проникнуть в больницу.
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» теперь находится под круглосуточной охраной из-за журналистов. Об этом сообщает Telegram-канал «База».
Актриса лежит в элитной частной клинике в самом центре Москвы, куда уже несколько раз пытались проникнуть репортёры. В связи с пристальным вниманием СМИ к пациентке сотрудники больницы приняли решение выставить несколько охранников на этаже и у палаты, где находится Анастасия.
Ранее Сиб.фм сообщал, что Анастасия Заворотнюк узнала о смертельном диагнозе весной 2019 года. Врачи диагностировали у неё глиобластому – агрессивную форму опухоли головного мозга. Тогда немецкие медики попытались вылечить актрису и произвели трепанацию черепа, однако после возвращения из Германии Анастасии стало только хуже. Частная польская клиника тоже не смогла помочь звезде отечественных сериалов.
Напомним, ранее стало известно о трепанации черепа Анастасии Заворотнюк.
Никита Минин
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Лента новостей
Арктическая волчица «Даздраперма» возглавит стаю в Новосибирском зоопарке
Военные пенсионеры не смогли остановить выселение из квартир в Новосибирске
Мемориальный комплекс с именами погибших воинов выгорел в Барабинске
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