Находящуюся в коме Анастасию Заворотнюк взяли под охрану

фото Анастасии Заворотнюк из аккаунта в Instagram

Актриса находится в частной клинике в центре Москвы; журналисты несколько раз пытались проникнуть в больницу.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» теперь находится под круглосуточной охраной из-за журналистов. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

Актриса лежит в элитной частной клинике в самом центре Москвы, куда уже несколько раз пытались проникнуть репортёры. В связи с пристальным вниманием СМИ к пациентке сотрудники больницы приняли решение выставить несколько охранников на этаже и у палаты, где находится Анастасия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Анастасия Заворотнюк узнала о смертельном диагнозе весной 2019 года. Врачи диагностировали у неё глиобластому – агрессивную форму опухоли головного мозга. Тогда немецкие медики попытались вылечить актрису и произвели трепанацию черепа, однако после возвращения из Германии Анастасии стало только хуже. Частная польская клиника тоже не смогла помочь звезде отечественных сериалов.

Напомним, ранее стало известно о трепанации черепа Анастасии Заворотнюк.