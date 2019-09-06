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Находящуюся в коме Анастасию Заворотнюк взяли под охрану

Рубрика: общество

18.09.2019 18:15

фото Анастасии Заворотнюк из аккаунта в Instagram

Актриса находится в частной клинике в центре Москвы; журналисты несколько раз пытались проникнуть в больницу.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» теперь находится под круглосуточной охраной из-за журналистов. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

Актриса лежит в элитной частной клинике в самом центре Москвы, куда уже несколько раз пытались проникнуть репортёры. В связи с пристальным вниманием СМИ к пациентке сотрудники больницы приняли решение выставить несколько охранников на этаже и у палаты, где находится Анастасия. 

Ранее Сиб.фм сообщал, что Анастасия Заворотнюк узнала о смертельном диагнозе весной 2019 года. Врачи диагностировали у неё глиобластому – агрессивную форму опухоли головного мозга. Тогда немецкие медики попытались вылечить актрису и произвели трепанацию черепа, однако после возвращения из Германии Анастасии стало только хуже. Частная польская клиника тоже не смогла помочь звезде отечественных сериалов. 

Напомним, ранее стало известно о трепанации черепа Анастасии Заворотнюк. 

 

Никита Минин

Теги: кино онкология актриса

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сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

Увеличилось число жертв взрыва в Ачинске

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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