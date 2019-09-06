Неудачное селфи обернулось простреленной головой в Омске

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Женщина хотела сфотографироваться с пистолетом своего сожителя; она случайно нажала на спусковой крючок вместо кнопки смартфона.

Жительница Омска прострелила себе голову в попытке сделать селфи. Информация об этом появилась сегодня, 18 сентября, на сайте регионального ГУ МВД.

Пострадавшая проводила время со своим сожителем в квартире на улице Бородина. Когда мужчина вышел из комнаты, женщина решила сделать селфис его травматическим пистолетом. Она поднесла оружие к виску и вместо кнопки смартфона нажала на спусковой крючок.

Омичка была доставлена в больницу с травмами головы. Полиция оперативно приехала на место происшествия и осмотрела квартиру. Помимо оружия, там были найдены нунчаки, которые сожитель пострадавшей незаконно хранил у себя. Мужчина рассказал правоохранителям, что восточное оружие изготовил собственноручно. Сейчас на него завели уголовное дело.

Напомним, в июле 2019 года подросток попал под высокое напряжение ради селфи в Алтайском крае.