Новосибирец заплатит 150 тысяч за попытку купить водительские права

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Новосибирец заплатит 150 тысяч за попытку купить водительские праваРубрика: общество
18.09.2019 15:57
фото с сайта pixabay.com
Лишённый водительских прав мужчина не смог сдать теорию и предложил 15 тысяч рублей; суд назначил два года условно и штраф в 10 раз больше.
Житель города Болотное завалил экзамен по теории и попытался подкупить инспектора ГИБДД в Новосибирске. Сегодня, 18 сентября, Калининский районный суд вынес приговор о покушении на дачу взятки должностному лицу в крупном размере.
События происходили 6 июля в экзаменационном отделе ГИБДД в Калининском районе. На следующий день после своего 60-летия пожилой мужчина пришёл просить исправить «неуд» и сунул экзаменатору паспорт с тремя купюрами по 5 тысяч рублей каждая.
Замначальника экзаменационного отдела «вышел позвонить» и доложил начальнику о попытке дачи взятки. Инспектор договорился с взяткодателем о следующей встрече, на которую неожиданно явились сотрудники ОБЭП. После этого пожилой мужчина сразу признался в своих намерениях.
«Дело рассматривалось в особом порядке, обвиняемый написал явку с повинной, полностью признал вину. Суд учёл наличие семьи и малолетних детей, назначив два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, суд назначил дополнительно штраф в размере 150 тысяч рублей и забрал предмет взятки в счёт государства», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.
Напомним, 9 сентября известную охотницу за алиментщиками Новосибирска обвинили во взятке.
Никита Манько
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