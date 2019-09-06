Новосибирск: события 19 сентября

фото Никиты Давыденко, пресс-службы правительства новосибирской области, из групп "первого театра" и "афиша Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Редакция Сиб.фм собрала вместе все самые главные события дня, чтобы жители Новосибирска ничего не пропустили.

Губернатор Андрей Травников в рамках Международного форума «Технопром-2019» подпишет ряд важных соглашений

Глава Новосибирской области проведёт для участников форума деловой завтрак на тему «Технологическое лидерство России. Открытый диалог». Начало в 10:30 в ресторане «Новосибирск-Экспоцентр».

Также Андрей Травников подпишет важные соглашения с Фондом инфраструктурных и образовательных программ, ПАО «Мегафон», ООО «Трансхимэкспорт» и ООО «Система Мультипасс».

Начало подписаний в 13:00.

Сибирский форум «Индустрия информационных систем»

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов примет участие в торжественном открытии и работе XI Международного Сибирского Форума «Индустрия Информационных Систем». Основная цель мероприятия — обсуждение ведущих трендов и направлений развития IT-отрасли.

Участников ждут круглые столы и конференции по вопросам развития креативных индустрий, создания искусственного интеллекта и создания виртуальных экономических зон.

Начало в 10:00 по адресу улица Николаева, 12.

Секретный концерт камерного оркестра «Блестящие смычки» состоится в «Синей Цапле»

Для слушателей прозвучат произведения Шнитке, Рахманинова, Дворжака, Моцарта и других.

Концерт-сюрприз, на котором гости находятся в самом эпицентре музыки — уникальное явление для культурной жизни Новосибирска. 16 музыкантов и лишь 30 слушателей в небольшом камерном зале с уютной атмосферой. Количество билетов ограничено.

Начало в 19:00 по адресу улица Каинская, 8Б.

Интеллектуально-развлекательный «Детективный квиз» для любителей тайн и загадок

Конкурсы и викторины для тех, кто обожает детективы про Шерлока Холмса, мисс Марпл, Эркюля Пуаро и Нэнси Дрю. Гостей ждут увлекательные загадки и каверзные вопросы. А в самом конце участникам игры предстоит сопоставить все найденные улики и угадать, кто же на самом деле скрывается за маской хладнокровного убийцы.

Начало в 19:00 по адресу улица Депутатская,46 (бар «Поток»).

Спектакль «Тартюф»

Лофт в качестве площадки, оригинальный саундтрек, костюмы от модного дизайнера — классика в современной постановке. Таким «Тартюфа» представляет публике «Первый театр».

Постановка посвящена человеческой природе, её слабостям и порокам. В центре внимания — талантливый манипулятор, выходец из социальных низов Тартюф, который готов на всё ради славы и денег.

Начало в 19:00 по адресу улица Красный проспект, 161 (лофт «Подземка»).