Новосибирск стал самым высокомерным городом Сибири

Фото с сайта sheremetev.aoserver.ru

Новосибирск попал в топ-10 городов России, где живут самые высокомерные люди; столица Сибири – на восьмой строчке, Москва – на седьмой.

Рейтинг российских городов по степени высокомерия проживающих в них людей составили эксперты агентства zoom.market. Новосибирск занял в этом списке восьмое место, пропустив вперед Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте проводившей исследование организации.

Отмечается, что список «высокомерности городов» составлялся на основании опроса 3000 жителей. В итоге первую строчку рейтинга неожиданно занял Воронеж. Следом за ним идёт северная столица, далее – Казань, Екатеринбург, Краснодар и Самара.

Строчками ниже Новосибирска расположились Красноярск и Владивосток. Замыкает список высокомерных городов Иваново.

Напомним, 16 сентября Сиб.фм сообщал, что две новосибирские компании попали в список Forbes.