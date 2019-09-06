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Новосибирск стал самым высокомерным городом Сибири

Рубрика: общество

18.09.2019 15:29

Фото с сайта sheremetev.aoserver.ru

Новосибирск попал в топ-10 городов России, где живут самые высокомерные люди; столица Сибири – на восьмой строчке, Москва – на седьмой. 

Рейтинг российских городов по степени высокомерия проживающих в них людей составили эксперты агентства zoom.market. Новосибирск занял в этом списке восьмое место, пропустив вперед Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте проводившей исследование организации. 

Отмечается, что список «высокомерности городов» составлялся на основании опроса 3000 жителей. В итоге первую строчку рейтинга неожиданно занял Воронеж. Следом за ним идёт северная столица, далее – Казань, Екатеринбург, Краснодар и Самара.

Строчками ниже Новосибирска расположились Красноярск и Владивосток. Замыкает список высокомерных городов Иваново. 

Напомним, 16 сентября Сиб.фм сообщал, что две новосибирские компании попали в список Forbes. 

Мария Машанова

Теги: опросы Новосибирская область рейтинги жители

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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