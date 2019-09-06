Очень горько: Новосибирские приставы нашли должницу на её собственной свадьбе

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Очень горько: Новосибирские приставы нашли должницу на её собственной свадьбеРубрика: общество
18.09.2019 16:27
фото с сайта pixabay.com
Жительницу Новосибирска, задолжавшую банку 300 тысяч рублей, приставы нашли на её же свадьбе; пойти на крайние меры сотрудникам пришлось после того, как женщина отказывалась оплачивать кредит и скрывала своё имущество.
Свою свадьбу жительница Искитимского района Новосибирской области запомнит на всю жизнь. Сразу после церемонии бракосочетания в ЗАГСе её ждали сотрудники службы судебных приставов, которые настаивали на погашении банковского долга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
Как рассказали Сиб.фм в ведомстве, женщина накопила по кредиту долг около 300 тысяч рублей. Но гасить его не спешила, кроме того, скрывала от сотрудников, что у неё в собственности есть автомобиль.
Узнав о предстоящей свадьбе, приставы решили встретиться с должницей в ЗАГСе, куда она приехала на личном авто.
«Конечно, женщина была расстроена из-за такой встречи. Но заверила сотрудников, что в ближайшие дни погасит долг. Просила не арестовывать машину», – уточнили в пресс-службе.
Спустя несколько дней жительница Новосибирска действительно выплатила кредит, что сотрудникам УФССП подтвердили в банке.
Напомним, 13 сентября Сиб.фм писал, как новосибирские судебные приставы пошли на хитрость, чтобы арестовать «Мерседес» должницы.
Мария Машанова
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