Одиноких новосибирских пенсионеров испытывают холодом и тараканами

Фото предоставлено общественной организацией защиты прав потребителей Новосибирской области «Гражданский патруль», с сайта attuale.ru

Пенсионеры, проживающие в социальном доме села Убинское в Новосибирской области, из-за холода спят в одежде, а днём бьют тараканов; на невыносимые условия проживания они пожаловались в прокуратуру и общественникам.

Отправить в отставку главу Убинского района предложил руководитель общественной организации защиты прав потребителей Новосибирской области «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. Поводом стало обращение жильцов муниципального дома, которые вынуждены мириться с постоянным холодом в квартирах и засильем насекомых. Об этом Сиб.фм сообщили в организации.

Там рассказали, что в социальном доме по улице Луговая, 5 расположено 18 квартир, все они заселены пенсионерами, оказавшимися без поддержки родственников. При этом пожилые люди живут в жутких условиях, несмотря на то, что своевременно платят за все коммунальные услуги. Некоторые жильцы, устав от постоянного холода в помещениях, за свой счёт поменяли старые окна на пластиковые. Но в комнатах всё равно холодно — дует по полу от дверей. Из-за низких температур и сырости завелась плесень, по стенам пошли трещины, а обои просто отвалились.

В «Гражданском патруле» уточнили, что одна из пенсионерок пыталась добиться от местной администрации компенсации расходов на замену окон, счетчиков и установку сантехники. Но — безуспешно. После этого женщина обратилась в прокуратуру, которая вынесла районным властям представление с требованием вернуть женщине деньги.

Этого не произошло до сих пор, поэтому общественники взяли ситуацию на контроль.

«История с домом и то, как администрация решает в нём коммунальные и социальные вопросы, мягко говоря, приводит в недоумение. Здесь живут ветераны труда, инвалиды, труженики тыла Великой Отечественной войны — все они заселялись сюда в рамках социальных гарантий, по договорам социального найма, но в последствии почему-то переведены на коммерческие договоры аренды и, как видим, брошены», прокомментировал ситуацию Ростислав Антонов. Он добавил, что «на проблему пора обратить внимание депутатов райсовета, возможно, с вынесением вопроса об отставке главы района».

Напомним, 27 мая Сиб.фм рассказывал, как потоки нечистот затопили первый этаж дома ветеранов и инвалидов в селе Убинское.