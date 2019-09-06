От Новосибирска-Главного до автовокзала запустили шаттл

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM и сайта новосибирского автовокзала

Добраться от железнодорожного вокзала до автовокзала в Новосибирске стало проще; сегодня начал курсировать специальный транспорт.

В Новосибирске появился новый маршрут общественного транспорта. 18 сентября автовокзал запустил шатл, который без остановок доставит пассажиров по маршруту Автовокзал – Новосибирск-Главный – Автовокзал.

Проезд в шаттле стоит 40 рублей. Приобрести билеты можно на сайте автовокзала, при этом их не нужно распечатывать, достаточно показать водителю покупку в мобильном телефоне, или в кассах автостанций.

С автовокзала шаттл будет уходить из зоны посадки, с Новосибирска-Главного из зоны посадки ОВ (рядом с автостанцией).

Сиб.фм публикует расписание движения нового транспорта.

Напомним, 17 сентября стало известно об изменении расписания электропоездов в трёх направлениях.