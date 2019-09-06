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План реализации Стратегии развития Новосибирской области нуждается в доработке

Рубрика: общество

18.09.2019 16:35

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

На заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике депутаты приняли решение рассмотреть повторно план мероприятий по реализации Стратегии социально экономического развития региона; в следующий раз комитет соберётся в конце сентября.

Продолжается работа по рассмотрению плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года. Во вторник, 17 сентября документ рассмотрели на комитете Законодательного собрания по транспортной, промышленной и информационной политике.

План мероприятий по реализации Стратегии представляли сразу четыре руководителя региональных министерств: исполняющий обязанности министра экономического развития Лев Решетников, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров, министр цифрового развития Анатолий Дюбанов и министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.

Несмотря на обилие цифр и названий мероприятий у парламентариев к докладчикам осталось множество вопросов. Так, например, заместитель председателя Законодательного собрания Валерий Ильенко поинтересовался, как Стратегия в целом отразится на населении. Он привёл в пример свой округ:

«У нас на округе посёлок в двух километрах от Колывани, а интернета нет!».

Министр цифрового развития заверил, что новые технологии придут в сёла с населением в 100-250 человек до конца 2021 года.

По мнению депутата Сергея Титкова, в плане мероприятий по реализации Стратегии недостаточно отражены изменения, происходящие на Западно-Сибирской железной дороге, хотя на железнодорожном транспорте только в области задействовано 50 тысяч человек. Парламентарий задал вопрос о будущем Барабинско-Куйбышевской агломерации: «По её реализации идёт отсылка к четырём госпрограммам. А что предусматривается конкретно?» – «Это вопрос обсуждаемый, – ответил и. о. министра экономического развития. – Вопросы, связанные с Барабинско-Куйбышевской агломерацией, будут рассматриваться на рабочей группе в конце сентября».

Александр Барсуков отметил, что в проекте отсутствует информация о сроках, содержании, результатах конкретных мероприятий. Не указаны объёмы финансирования и целевые индикаторы. Это не позволяет оценить достаточность мероприятий и ресурсов достижения целей и решения задач.

Его поддержал Владислав Кошкин.

«В стратегии нет конкретики. Мы должны определить точки роста, какие ресурсы вкладывать, какие от этого будут поступления. Если мы двигаемся по пути – оставить всё, как сейчас, то это размазывание бюджета на всех тонким слоем. Роста тогда не добьёмся!» – высказал своё мнение депутат.

Заместитель председателя Заксобрания Владимир Карпов также отметил отсутствие конкретики. Он заявил, что сейчас начинается работа над постановлением по плану реализации Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области. В документ нужно заложить механизм корректировки, если будут сбои.

По итогам рассмотрения депутаты приняли решение до конца сентября вновь вернуться к этому вопросу.

Председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Фёдор Николаев прокомментировал решение депутатов отсутствием конкретизации заявленных мероприятий. Он привёл в пример мероприятие «Взаимодействие с ОАО "РЖД"» по дальнейшему развитию. Здесь непонятно что нужно развивать и какие направления. Такая же ситуация по речному транспорту.

«Если по дорожно-транспортной инфраструктуре из контекста определяются какие-то точки роста, какие-то объекты, то полный перечень все равно отсутствует. Если переходить к коэффициентам и показателям, в плане это увеличение объёма грузоперевозок тем или иным видом транспорта. Всё, больше показателей в перечне нет. А как мы будем развивать сферу транспорта с точки зрения комфорта перевозок? Какой будет скорость, с которой мы добираемся из центра города до вокзала? Аэровокзала? Между регионами, если мы позиционируем себя с точки зрения крупного логистического центра? Ведь, как помним, миссия НСО – "быть центром генерирования уникального человеческого капитала и максимального раскрытия потенциала человека"», – напомнил Фёдор Николаев.

Он также отметил отсутствие необходимых сумм для реализации плана мероприятий. Сроки также не всегда указаны. Члены комитета готовы провести ещё одно заседание рабочей группы перед заседанием комитета по бюджетной политики. Все замечания должны быть отработаны.

Напомним, 16 сентября стало известно, что при переезде в другой регион ветеранам труда Новосибирской области сохранят льготы.

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирская область транспорт Законодательное собрание ЗСЖД

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