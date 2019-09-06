Площадь Маркса перекроют на целый день из-за ярмарки

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С утра до вечера проезд по улице Сибиряков-Гвардейцев будет заблокирован; водителям придется искать объездные пути.

С 10:00 до 16:00 на площади Маркса, 1 21 сентября пройдёт сельскохозяйственная ярмарка. Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, с 7 часов утра будут перекрыты дороги от площади Маркса до улиц Новогодней и Покрышкина.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», – советуют в мэрии.

На ярмарке, сообщает пресс-служба, можно будет приобрести продукты на 20 % дешевле, чем в среднем по городу. Более 200 представителей предложат новосибирцам хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию, мясо, колбасные изделия, рыбную продукцию, дикоросы, мясо птицы, плоды и овощи.

В прошлом году ярмарка прошла в Калининском районе. Тогда в августе перекрыли часть улицы от Богдана Хмельницкого до Народной.

Напомним, увеличить объёмы торговли в отдалённых сёлах Новосибирской области поручил губернатор Андрей Травников.