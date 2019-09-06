Примерный семьянин обчистил сейф бердского санатория из-за трёх кредитов

Фото из группы «Лица города. Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Бердчанин имеет семью с двумя детьми в 21 год; полтора миллиона похищенных средств ушли на оплату долгов перед банками.

Молодой отец двоих детей, увязший в долгах, получил мягкий приговор за тайные хищения из сейфа на работе. Сегодня, 18 сентября, в прокуратуре города Бердска рассказали о хищении в особо крупном размере с использованием служебного положения.

События происходили с января 2018 года по апрель 2019 года в курорт-отеле «Сосновка» под Новосибирском. Согласно материалам дела, 21-летний кассир-экономист таскал деньги из сейфа, списывая их на различные траты. За год с лишним молодой человек присвоил себе более полутора миллионов рублей.

«Обвиняемый признал вину и написал явку с повинной, частично компенсировал ущерб. Молодой человек характеризуется положительно, не имел проблем с законом, в том числе административных правонарушений, имеет семью и двух малолетних детей. Свой поступок он объяснил тяжёлым материальным положением, так как вынужден был платить три кредита», – сообщил Сиб.фм помощник прокурора города Бердска Вячеслав Филиппенко.

Суд назначил обвиняемому три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор не вступил в законную силу, дело было рассмотрено в особом порядке.

Напомним, с июля пенсионер новосибирской полиции обвиняется в растрате за недополученную форму.