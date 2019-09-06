Ребёнок впал в кому и потерял братика в страшном ДТП под Новосибирском

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Ребёнок впал в кому и потерял братика в страшном ДТП под НовосибирскомРубрика: общество
18.09.2019 16:42
Фото из групп ССО «Фантазия» и «Инцидент Барнаул» соцсети «ВКонтакте»
Новосибирские врачи борются за жизнь впавшего в кому ребёнка; стройотряды попросили помочь тяжело пострадавшей семье Тищенко.
Жители Сибири собирают помощь жертвам страшного ДТП у посёлка Безменово. Сегодня, 18 сентября, группа студенческого стройотряда «Фантазия» социальной сети «ВКонтакте» рассказала о последствиях трагедии, разрушившей счастливую семью.
Инцидент произошёл вечером 15 сентября на трассе у посёлка Безменово в Новосибирской области. Молодая семья Тищенко из Алтайского края ехала в сторону Новосибирска на автомобиле Toyota Opa, когда внезапно на встречную полосу вылетел Mitsubishi Galant и столкнулся с семейным авто.
От удара Mitsubishi отбросило под грузовик Volvo, двое мужчин и женщина в иномарке погибли на месте.
«Произошла страшная трагедия с нашим ветераном Тищенко Владимиром. В результате столкновения младший сын Владимира, которому было два с половиной года, погиб. Старший сын находится в коме, его на вертолёте транспортируют в Новосибирск в больницу, а супруга полтора месяца будет лежать в Черепановской ЦРБ. У Анны сломана нога в трёх в местах, ушиб внутренних органов, порвано лёгкое, сломаны нос и челюсть, выбиты зубы, женщина прикована к кровати. У самого Владимира сломана нога и сотрясение мозга», – сообщили ветераны ССО «Фантазия» из Алтайского государственного аграрного университета.
Друзья семьи предложили помочь семье Тищенко и опубликовали пост с реквизитами мамы Владимира в группе стройотряда.
Напомним, в апреле семья основателя «Озорной шишки» погибла в страшном ДТП в Алтайском крае.
Никита Манько
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Лента новостей
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