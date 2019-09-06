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Робот вылечил девушку с редкой болезнью в клинике Мешалкина в Новосибирске

Рубрика: общество

19.09.2019 09:12

Фото с сайта pixabay.com

У 17-летней пациентки зеркально расположены внутренние органы; эта патология спровоцировала аритмию.

Девушку из города Бийска Алтайского края с аритмией спасли врачи клиники Мешалкина в Новосибирске, сообщили в пресс-службе клиники.

В организме у 17-летней пациентки зеркально расположены внутренние органы и сосуды сердца. Например, печень у девушки находится слева, а селезёнка – справа. Также интересно, что камеры сердца у пациентки расположены правильно, слева, а сердечные сосуды инвертированы. У пациентки была врождённая тахикардия, но в больницу она поступила с эктопической аритмией, которая характеризовалась сильным сердцебиением и трудностями при дыхании.

Обычно лечение аритмии проходит через бедренную вену. Однако из-за особенностей строения организма пациентки это было невозможно. Поэтому единственным способом проведения операции было получить доступ к источнику болезни через аорту, главный артериальный сосуд.

Поскольку все инструменты для лечения аритмии предназначены для стандартного способа проведения операции, врачам пришлось использовать уникального робота Stereotaxis Niobe. Для начала специалисты выполнили ряд исследований, чтобы получить 3D-визуализацию сердца и интегрировать в робота, после чего врачам удалось помочь девушке.

Сейчас пациентку обследуют, чтобы убедиться, что патология не возвращается. Как только специалисты убедятся, что всё в порядке, девушку выпишут и она вернётся на учёбу.

Напомним, в сентябре 2019 года красноярские хирурги спасли нуждающегося в срочной пересадке сердца мужчину.

Дарья Мелехова

Теги: клиника Мешалкина роботы операция спасение хирурги

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вчера 18:15 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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