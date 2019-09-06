Роскачество дало советы по выбору недорогого вина

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Эксперты обратили внимание на цвет напитка, прозрачность и год производства; в результате исследования были сделаны выводы, что цена не влияет на качество напитка.

Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать недорогое качественное вино. Об этом сообщило издание «Известие» со ссылкой на экспертов организации.

По словам специалистов, нижняя ценовая планка белого вина – 250 рублей. Чаще всего это относится к винам отечественного производства, которые набирают популярность. Однако лидерами по-прежнему остаются напитки из Италии.

Во-первых, эксперты предлагают выбирать вина 2018 года производства, так как большая часть недорогих виноградных напитков изготавливается с расчётом на то, что за год они будут употреблены.

Во-вторых, важно обращать внимание на упаковку алкогольного напитка. Лучше всего брать вино в стеклянной бутылке. В пакетах чаще всего продаются винные напитки или вина низкого качества.

Третьим фактором при выборе вина является его внешний вид. Напиток должен быть прозрачный, без осадка. Цвет белого вина чаще всего желтоватый, почти прозрачный, иногда присутствует лимонный или зеленоватый оттенок.

Также, при выборе вина отечественного производства, нужно проверять, что на этикетке есть обозначение ЗГУ («вино защищённого географического указания») с пометкой о месте изготовления. Если этого нет, то надпись страны-изготовителя может быть лишь маркетинговым ходом.

Напомним, в сентябре 2019 года Роскачество советовало не мыть яйца, курицу и грибы.