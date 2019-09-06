Россияне назвали лучшие города для встречи Нового год

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Составлен список мест и городов, в которых россияне хотели бы встретить предстоящий Новый год без выезда за пределы страны; в первую тройку попали курорты Байкала.

Курорты и базы отдыха Байкала попали в список мест, где россияне мечтают встретить Новый 2020 год. Такие данные опубликовал туристический портал «ТурСтат».

Первое место в списке самых желанных мест для празднования Нового года традиционно занимает Москва, Байкал – на второй строчке. Далее следуют Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Карелия, курорты Крыма. Конечно, опрошенные не оставили без внимания и родину Деда Мороза – Великий Устюг.

За Москву как лучший город России для проведения новогодних каникул проголосовали 22 % туристов, за Байкал и Сибирь – 15 %, слушать куранты в Санкт-Петербурге хотят 14 % опрошенных.

В 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января.

Напомним, 2 августа Сиб.фм писал, что Байкал признан самым бюджетным местном отдыха в бархатный сезон-2019.