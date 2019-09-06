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Россияне назвали лучшие города для встречи Нового год

Рубрика: общество

18.09.2019 13:54

фото с сайта pixabay.com

Составлен список мест и городов, в которых россияне хотели бы встретить предстоящий Новый год без выезда за пределы страны; в первую тройку попали курорты Байкала. 

Курорты и базы отдыха Байкала попали в список мест, где россияне мечтают встретить Новый 2020 год. Такие данные опубликовал туристический портал «ТурСтат». 

Первое место в списке самых желанных мест для празднования Нового года традиционно занимает Москва, Байкал – на второй строчке. Далее следуют Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Карелия, курорты Крыма. Конечно, опрошенные не оставили без внимания и родину Деда Мороза – Великий Устюг. 

За Москву как лучший город России для проведения новогодних каникул проголосовали 22 % туристов, за Байкал и Сибирь – 15 %, слушать куранты в Санкт-Петербурге хотят 14 % опрошенных.

В 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января.

Напомним, 2 августа Сиб.фм писал, что Байкал признан самым бюджетным местном отдыха в бархатный сезон-2019. 

Мария Машанова

Теги: каникулы Сибирь Байкал Новый год рейтинг

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Предложить новость

Железное месиво на Ордынском шоссе: как доставали водителя из кабины бетоновоза

сегодня 17:18 Хроника 0 Коммент.

Площадь Маркса перекроют на целый день из-за ярмарки

сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

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Новосибирец заплатит 150 тысяч за попытку купить водительские права

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

Женщина с ребёнком упала в яму с кипятком в центре Новосибирске

сегодня 15:48 Хроника 0 Коммент.

«Это хищник, а не игрушка»: жительница Новосибирска открыла приют для хорьков

сегодня 15:39 Общество 0 Коммент.

Врачи рассказали о предстоящем росте смертности от онкологии

сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

Новосибирский таксист-лихач признал вину в смертельном ДТП в погоне за заказом

сегодня 14:15 Общество 0 Коммент.

Увеличилось число жертв взрыва в Ачинске

сегодня 14:06 Общество 0 Коммент.

Россияне назвали лучшие города для встречи Нового год

сегодня 13:54 Общество 0 Коммент.

Самый вкусный фестиваль этой осени «Коллаборация» пройдёт в Новосибирске

сегодня 13:45 Афиша 0 Коммент.

Знакомые узнали сибирячку без сознания

сегодня 13:24 Общество 0 Коммент.

Дикие танцы: пьяная сибирячка навернулась с капота машины

сегодня 13:15 Хроника 0 Коммент.

Одиноких новосибирских пенсионеров испытывают холодом и тараканами

сегодня 12:57 Общество 0 Коммент.

На поиски пропавшей в тайге пенсионерки отправили десятки солдат

сегодня 12:08 Общество 0 Коммент.

Видео: первую сваю под новый ЛДС забили в Новосибирске

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

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