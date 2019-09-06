Самый вкусный фестиваль этой осени «Коллаборация» пройдёт в Новосибирске

фото организаторов фестиваля «коллаборация»

Концепт мероприятия посвящён гастрономическим удовольствиям; гости смогут попробовать мясо с гриля, колбаски и горячую выпечку.

На территории семейного отдыха «Пикниковый Рай» в Новосибирске пройдёт второй осенний фестиваль «Коллаборация», на котором люди из разных слоёв общества соберутся вместе, чтобы потанцевать, поиграть в интересные игры, попробовать вкусные угощения и напитки. Также гостей праздника ждут увлекательные мастер-классы, выступления диджеев и музыкальных групп.

Концепт осеннего праздника посвящён гастрономии, поэтому гостей будет ждать «Территория еды», где гости и участники фестиваля отведают мясные и колбасные угощения от лучших ремесленников и профессионалов своего дела. Кроме этого, новосибирцы своими глазами увидят, как пекари поборются за звание «Самый вкусный брецель фестиваля». А попробовать выпечку и выбрать победителя предстоит именно гостям. Также на мероприятии производители хмельных напитков представят лучшие сезонные сорта, продегустировать которые сможет любой желающий. На этом вкусные сюрпризы не заканчиваются – участников будут ждать сыры, рыба, шоколад, кофе и многое другое.

На «Территории развлечений» повара-любители и профессионалы посоревнуются в «Сражениях на гриле». Каждый любитель предложит рецепт блюда, по которому будут готовить как он сам, так и его соперники-виртуозы кулинарного мастерства. Победителя выберут члены жюри, среди которых будут гости и партнёры «Коллаборации».

«Территория мастер-классов» порадует участников кулинарными уроками и лекциями от фуд-блогеров. Также гости фестиваля научатся красиво фотографировать еду и ковать изделия на настоящей наковальне. А запомнить события этого дня вам поможет тематическая фотозона, на которой можно сделать позитивные и крутые селфи.

«"Коллаборация" для меня – событие, а событие – это маркетинг, способ масштабного продвижения, тесная положительная эмоциональная связь с потребителем. Главное – понять, что вы можете предложить гостям фестиваля, определиться с целями и выбрать подходящий набор активностей. На мероприятиях вы можете привлечь новых клиентов, узнать мнение опытных пользователей о вашей компании или услуге, протестировать новые идеи, продукт, провести креативные коммуникации», – рассказывает организатор и идейный вдохновитель сезонного фестиваля, практикующий маркетолог Анна Белых.

Мероприятие пройдёт с 12:00 до 20:00 в субботу 5 октября, по адресу улица Стартовая, 43/2. Вход на праздник свободный, но пройти смогут только те, кому уже исполнилось 18 лет.

По вопросам сотрудничества в проекте «Коллаборация»

Белых Анна, мобильный телефон +7 913 025-87-27; WA +79137902158

Мартемьянова Иветта, мобильный телефон: +7 913 455-54-75

Социальные сети фестиваля:

https://www.instagram.com/collaboration_nsk/

https://vk.com/collaboration_nsk

Организатор фестиваля «Коллаборация "Время жить интересно"» – агентство маркетинговых решений «ИВЕНТ эксперт».