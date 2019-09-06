Сбербанк снижает размер первоначального взноса

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Сбербанк на 5 % снизил первоначальный взнос по ипотеке для зарплатных клиентов; программа действует с 17 сентября до 20 января 2020 года.

Сниженный первоначальный взнос доступен при покупке готового и строящегося жилья в ипотеку в период с 17 сентября 2019 года по 20 января 2020 года.

Также первоначальный взнос снижен с 50 % до 30 % для клиентов, оформляющих ипотеку на готовое и строящееся жильё без подтверждения дохода и занятости на территории Северо-Западного и Уральского регионов в период с 17 сентября по 7 декабря 2019 года.

«Для многих россиян именно недостаточное количество собственных накоплений являлось серьёзным ограничением при покупке недвижимости в ипотеку. Мы надеемся, что снижение первоначального взноса позволит нашим клиентам быстрее обзавестись собственным жильём уже сейчас, не откладывая покупку недвижимости на потом», – сказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Подать заявку на ипотеку со сниженным первоначальным взносом можно онлайн на сайте DomClick.ru

Напомним, 10 сентября Сиб.фм писал о запуске в Центральном парке фонтана, построенного на средства Сбербанка.