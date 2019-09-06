«Сибирь» проиграла «Трактору» на своём льду

Фото: Денис Винокуров

Завершился очередной матч регулярного чемпионата КХЛ; «Сибирь» начала серию домашних игр с поражения челябинскому «Трактору».

Следом за нелегким поражением в Подольске последовал ещё один проигрыш сибиряков в домашней встрече. Матч развивался по похожему сценарию с «Витязем». «Сибирь» взяла инициативу в свои руки, но проиграла в дополнительное время.

Как и в последнем матче счёт в середине первой двадцатиминутки открыл нападающий «Сибири» Дмитрий Саюстов. До самого конца периода не произошло ни одной результативной атаки – «Сибирь» ушла в оборону. На перерыв команды ушли со счётом 1:0.

Позицию «Сибири» испортили два удаления подряд за опасную игру – финн Юрки Йокипакка и нападающий Егор Миловзоров ушли на скамью друг за другом. Крепкую оборону новосибирцев гости с Урала сумели пробить за пять минут до конца второго периода – счёт сравнял нападающий «Трактора» Алексей Кручинин. Забить до конца периода сибиряки не смогли – счёт к исходу 40-й минуты матча остался 1:1.

Инициативу в свои руки «Сибирь» взяла в финальной двадцатиминутке. На пятой минуте Микаэль Руохомаа забросил шайбу. Однако гол не засчитали – было положение вне игры. Напряжение накалялось с каждой минутой. За две минуты до конца периода новосибирцы попытались воспользоваться большинством, однако «Трактор» выдержал атаку. Игра перешла в овертайм.

Меньше, чем за минуту до конца дополнительного времени «Трактор» удачно реализовал большинство – победную шайбу забросил канадец Эндрю Кэлоф. Итог матча – 2:1 в пользу гостей из Челябинска.

«Сибирь» заработала одно очко и поднялась на одну строчку общего зачёта – 12 место после семи встреч. «Трактор» резко ворвался в первую тройку турнирной таблицы после «Автомобилиста» и ЦСКА. На счету уральского клуба 11 очков за 9 матчей.

Следующий домашний матч 20 сентября «Сибирь» проведёт с хабаровским «Амуром».

Напомним, 14 сентября «Сибирь» проиграла подольскому «Витязю» со счётом 3:2 по буллитам.