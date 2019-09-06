«Сибирь» сыграет с «Трактором» на своей площадке

Фото с сайта ХК «Сибирь»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» сегодня встретится с челябинским «Трактором»; букмекеры отдают небольшое преимущество новосибирцам.

На своём льду сибиряки встретят гостей из Челябинска. Матч пройдёт на стадионе «Сибирь» – начало в 19:30 по местному времени.

«Сибирь» начинает серию домашних матчей после трёх игр на выезде. Из них сибиряки одержали победу в одной встрече, обыграв минское «Динамо» со счётом 2:3. Матчи против питерского СКА и подольского «Витязя» «Сибирь» проиграла – последним, как ранее писал Сиб.фм, новосибирцы уступили в напряжённой борьбе по буллитам.

С небольшим перевесом букмекеры отдают предпочтение «Сибири». Коэффициент на победу новосибирского клуба – 2,15 против 3,0 на победу «Трактора» в основное время. Такая расстановка приоритетов связана с затяжной выездной серией челябинцев. «Трактор» сыграл семь матчей, последний из которых прошёл в Китае. В то же время последний матч «Сибири» прошёл 14 сентября.

Сейчас «Трактор» занимает седьмое место в общем зачёте с 9 очками после восьми игр. «Сибирь» ниже – у новосибирцев 7 очков на 13-м месте и две игры в запасе.

Напомним, 14 сентября Сиб.фм писал о результатах и ходе матча «Сибирь» – «Витязь».