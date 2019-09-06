Сибирские учёные создали модель ядерного реактора с минимальным количеством отходов

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Новое изобретение сможет одновременно использовать деление тяжёлых и синтез лёгких ядер; это позволит уменьшить недостатки и улучшить сильные стороны реакторов.

Модель гибридного ядерного реактора создали сибирские учёные, сообщает издание «Наука в Сибири». В разработке участвовали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Е. И. Забабахина (ВНИИТФ), Томского политехнического университета и Института ядерной физики имени Г. И. Будкера разработали модель гибридного ториевого реактора.

Принцип работы нового реактора базируется на разделении тяжёлых ядер и синтезе лёгких. Это позволит улучшить сильные стороны приспособления, работающего на основе раздельного использования реакций, и свести к минимуму слабые.

Также новый реактор позволит упростить процесс термоядерного синтеза. Сейчас при производстве энергии требуется получить и удержать стабильное состояние плазмы при температуре более ста миллионов градусов и высокой плотности. Сейчас же плазма используется как источник дополнительных нейтронов, которые поддерживают схемы протекания ядерных реакций. Поэтому теперь требования к плазме менее строгие.

Специалисты планируют в новой разработке в качестве топлива использовать неделящийся сырьевой торий вместо делящегося урана. Это вещество выделяется из сырья с меньшими затратами. Также это топливо позволяет реактору саморазгоняться, что обеспечивает безопасное использование прибора.

По словам учёных, топливный цикл гибридной ядерной установки составит три тысячи эффективных суток (круглосуточная работа при 100 % мощности). Кроме того, новая разработка будет оставлять после себя меньше радиоактивных отходов.

Сейчас специалисты работают над выбором наиболее эффективной схемы работы реактора.

Напомним, в августе 2019 года компактный вариант лазера начали разрабатывать в Новосибирске.