Следком занялся делом убитого кота Моти в Новосибирске

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Правоохранительные органы больше месяца изучают подробности гибели кота Моти; на передачу материалов дела между ведомствами ушла неделя.

Уголовным делом об убийстве кота займутся следователи СУ СКР по Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 18 сентября. Эта история получила широкий резонанс. По данным следователей, несовершеннолетняя девушка из Советского района Новосибирска в ночь на 6 августа истязала кота. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как труп животного выбросили в мусорное ведро. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемая сняла скальп с кота и отрезала ему лапы.

В Новосибирске проходил флешмоб местных зоозащитников, которые выступили с требованием наказать виновных в гибели животного. ГУ МВД по Новосибирской области возбудило уголовное дело спустя месяц после сообщений в социальных сетях и СМИ. В полиции о переходе дела в Следственный комитет заявили 13 сентября. В СУ СКР дело поступило спустя неделю.

Назначена биологическая судебная экспертиза. Расследование дела в данный момент продолжается.

Напомним, после распространения информации об убийстве животного, подозреваемая 6 августа переехала из своей квартиры в Советском районе.