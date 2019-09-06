Следком занялся делом убитого кота Моти в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Арктическая волчица «Даздраперма» возглавит стаю в Новосибирском зоопарке
Военные пенсионеры не смогли остановить выселение из квартир в Новосибирске
Мемориальный комплекс с именами погибших воинов выгорел в Барабинске
Железное месиво на Ордынском шоссе: как доставали водителя из кабины бетоновоза
План реализации Стратегии развития Новосибирской области нуждается в доработке
Очень горько: Новосибирские приставы нашли должницу на её собственной свадьбе
Новосибирец заплатит 150 тысяч за попытку купить водительские права
«Это хищник, а не игрушка»: жительница Новосибирска открыла приют для хорьков
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Следком занялся делом убитого кота Моти в НовосибирскеРубрика: общество, проиcшествия
18.09.2019 18:22
Фото "Сообщество Академгородка"
Правоохранительные органы больше месяца изучают подробности гибели кота Моти; на передачу материалов дела между ведомствами ушла неделя.
Уголовным делом об убийстве кота займутся следователи СУ СКР по Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 18 сентября. Эта история получила широкий резонанс. По данным следователей, несовершеннолетняя девушка из Советского района Новосибирска в ночь на 6 августа истязала кота. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как труп животного выбросили в мусорное ведро. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемая сняла скальп с кота и отрезала ему лапы.
В Новосибирске проходил флешмоб местных зоозащитников, которые выступили с требованием наказать виновных в гибели животного. ГУ МВД по Новосибирской области возбудило уголовное дело спустя месяц после сообщений в социальных сетях и СМИ. В полиции о переходе дела в Следственный комитет заявили 13 сентября. В СУ СКР дело поступило спустя неделю.
Назначена биологическая судебная экспертиза. Расследование дела в данный момент продолжается.
Напомним, после распространения информации об убийстве животного, подозреваемая 6 августа переехала из своей квартиры в Советском районе.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Арктическая волчица «Даздраперма» возглавит стаю в Новосибирском зоопарке
Военные пенсионеры не смогли остановить выселение из квартир в Новосибирске
Мемориальный комплекс с именами погибших воинов выгорел в Барабинске
Железное месиво на Ордынском шоссе: как доставали водителя из кабины бетоновоза
План реализации Стратегии развития Новосибирской области нуждается в доработке
Очень горько: Новосибирские приставы нашли должницу на её собственной свадьбе
Новосибирец заплатит 150 тысяч за попытку купить водительские права
«Это хищник, а не игрушка»: жительница Новосибирска открыла приют для хорьков
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное