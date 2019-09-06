Стало известно о трепанации черепа Анастасии Заворотнюк

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По данным МК.ру, страшный диагноз Заворотнюк поставили в Германии; там же провели первую операцию.

Как сообщает сайт МК.ру, в апреле в одной из немецких клиник Анастасии Заворотнюк был поставлен диагноз рак головного мозга. Тогда немецкие врачи предприняли попытку лечения актрисы. В клинике Анастасии Заворотнюк была проведена трепанация черепа, врачи пытались добраться до опухоли. Из Германии Заворотнюк вернулась 25 июня, а уже следующим днём ей стало хуже.

Издание приводит слова соседа Заворотнюк — Евгения Плющенко о том, что практически ежедневно около дома, где живёт семья Анастасии, стояла карета скорой помощи.

Напомним, накануне Сиб.фм рассказывал, когда Анастасии Заворотнюк поставили страшный диагноз.