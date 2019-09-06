Стало известно о трепанации черепа Анастасии Заворотнюк

Лента новостейПредложить новость
Испорченный пикник закончился смертью прохожего от сковородки в Искитиме
Суд отпустил прославившегося жестокостью отца после новосибирского СИЗО
Селфи вышедших на свободу Кокорина и Мамаева собрало 10 тысяч лайков
Первобытную страсть фотомоделей Новосибирска показали в сиквеле «Амазонок»
«Коктейль Молотова» в теплотрассу с бомжами закинул слабоумный новосибирец
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Стало известно о трепанации черепа Анастасии ЗаворотнюкРубрика: общество, культура
18.09.2019 00:05
фото twitter.com
По данным МК.ру, страшный диагноз Заворотнюк поставили в Германии; там же провели первую операцию.
Как сообщает сайт МК.ру, в апреле в одной из немецких клиник Анастасии Заворотнюк был поставлен диагноз рак головного мозга. Тогда немецкие врачи предприняли попытку лечения актрисы. В клинике Анастасии Заворотнюк была проведена трепанация черепа, врачи пытались добраться до опухоли. Из Германии Заворотнюк вернулась 25 июня, а уже следующим днём ей стало хуже.
Издание приводит слова соседа Заворотнюк — Евгения Плющенко о том, что практически ежедневно около дома, где живёт семья Анастасии, стояла карета скорой помощи.
Напомним, накануне Сиб.фм рассказывал, когда Анастасии Заворотнюк поставили страшный диагноз.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Испорченный пикник закончился смертью прохожего от сковородки в Искитиме
Суд отпустил прославившегося жестокостью отца после новосибирского СИЗО
Селфи вышедших на свободу Кокорина и Мамаева собрало 10 тысяч лайков
Первобытную страсть фотомоделей Новосибирска показали в сиквеле «Амазонок»
«Коктейль Молотова» в теплотрассу с бомжами закинул слабоумный новосибирец
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное