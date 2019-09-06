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Стивен Кинг бы не одобрил: новосибирцев возмутила фотосессия в стиле фильма «Оно»Рубрика: общество
18.09.2019 09:28
фото s.o.l.n.c.e.v.p.o.d.a.r.o.k из Instagram
Пара возлюбленных пошла на необычный эксперимент и провела съёмку в стиле фильма ужасов; фотографии они выложили в социальные сети.
Жители Новосибирска крайне неоднозначно отреагировали на фотографии влюблённой пары, которая решила провести фотосессию по мотивам фильма, основанного на романе Стивена Кинга. Снимки были опубликованы в социальной сети Instagram.
«По идее кинофильма "Оно". Love story. Наши дни», – с такой подписью появились фотографии в интернете.
Пользователи сети остались недовольны задумкой и качеством проведённой съёмки. Многие посчитали косплей неудачным из-за отсутствия леденящей дух атмосферы.
«Что нужно взять, чтобы сделать такой фотосет: два дождевика, два шарика, один человек, думающий, что он фотограф. Всё — фотосет готов»;
«Добавить красные шарики – это сделать отсылку к "Оно"? Хм... Чушь, мне кажется».
Но не все отзывы оказались негативными. Некоторые отметили, что кадры получились милыми и душевными, а сами ребята — молодцы, потому что стараются выделяться на фоне однотипных фотосессий.
Напомним, 5 сентября сибирячка устроила фотосессию в стиле книги «Оно» Стивена Кинга.
Никита Минин
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