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Стивен Кинг бы не одобрил: новосибирцев возмутила фотосессия в стиле фильма «Оно»

Рубрика: общество

18.09.2019 09:28

фото s.o.l.n.c.e.v.p.o.d.a.r.o.k из Instagram

Пара возлюбленных пошла на необычный эксперимент и провела съёмку в стиле фильма ужасов; фотографии они выложили в социальные сети.

Жители Новосибирска крайне неоднозначно отреагировали на фотографии влюблённой пары, которая решила провести фотосессию по мотивам фильма, основанного на романе Стивена Кинга. Снимки были опубликованы в социальной сети Instagram.

«По идее кинофильма "Оно". Love story. Наши дни», – с такой подписью появились фотографии в интернете.

Пользователи сети остались недовольны задумкой и качеством проведённой съёмки. Многие посчитали косплей неудачным из-за отсутствия леденящей дух атмосферы.

«Что нужно взять, чтобы сделать такой фотосет: два дождевика, два шарика, один человек, думающий, что он фотограф. Всё — фотосет готов»;

«Добавить красные шарики – это сделать отсылку к "Оно"? Хм... Чушь, мне кажется».

Но не все отзывы оказались негативными. Некоторые отметили, что кадры получились милыми и душевными, а сами ребята — молодцы, потому что стараются выделяться на фоне однотипных фотосессий.

Напомним, 5 сентября сибирячка устроила фотосессию в стиле книги «Оно» Стивена Кинга.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область фотография ужасы

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сегодня 08:56 Хроника 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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