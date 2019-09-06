Новосибирский таксист-лихач признал вину в смертельном ДТП в погоне за заказом

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Новосибирский таксист-лихач признал вину в смертельном ДТП в погоне за заказомРубрика: общество
18.09.2019 14:15
Фото пресс-службы ГИБДД по Новосибирской области
Злостный нарушитель ПДД на скорости свыше 110 километров в час сбил двух человек на зебре; один пешеход погиб, а другой потерял часть ноги.
Новосибирский таксист ответит за смерть и тяжёлые травмы пешеходов в ночь на 8 марта. Сегодня, 18 сентября, Кировский районный суд начал слушать уголовное дело о нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека.
Трагедия произошла в предпраздничную ночь на улице Немировича-Данченко, недалеко от дома №142. Согласно материалам дела, 33-летний таксист на «Шкоде Рапид» спешил на заказ с левого берега на правый и разогнался до 110 километров в час при разрешённой скорости в 60 километров в час. Около 01:55 водитель влетел на нерегулируемый пешеходный переход и сбил двух мужчин 27 и 28 лет. По информации очевидцев, затем «Шкода» врезалась в «Субару Форестер». Автомобиль виновника аварии был с наклейками Яндекс.Такси.
Страшный удар раскидал людей по дороге и привёл к тяжелейшим последствиям. Пешеход в возрасте 27 лет скончался на месте, 28-летний пострадавший попал в больницу с закрытой травмой головы, переломами трёх рёбер грудной клетки, разрывом диафрагмы, травмами поясницы и ампутацией голени.
«Обвиняемый признал вину и извинился перед родственниками потерпевших, они планируют заявлять иск о компенсации морального вреда. Водитель характеризуется положительно, имеет семью и двух детей, однако ранее часто привлекался к ответственности за нарушение ПДД. На следствии он пояснил, что торопился взять заказ», – сообщил Сиб.фм помощник прокурора Кировского района Ярослав Власов.
Таксист имеет регистрацию в Коченёвском районе, однако занимался извозом в Новосибирске. Дело продолжит рассматриваться в Кировском районном суде.
Напомним, 15 августа пьяный водитель попал в суд за ДТП по сюжету Тарантино в Новосибирске.
Никита Манько
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