Увеличилось число жертв взрыва в Ачинске

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Увеличилось число жертв взрыва в АчинскеРубрика: общество, проиcшествия
18.09.2019 14:06
Фото очевидцев взрыва
Женщина с 30-летним стажем продолжала работать после ухудшения самочувствия; по итогам вскрытия выяснилось, что смерть наступила от последствий взрыва.
Количество жертв взрыва складов боеприпасов в селе Каменка под Ачинском увеличилось до двух человек. Изначально сообщалось о 40 пострадавших и одном погибшем. Накануне скончалась в больнице 59-летняя заведующая складами в Ачинске. Как сообщает местное издание «Ачинск Magazine», женщина проработала в этой должности более 30 лет. Во время первых взрывов военных складов 5 августа в Каменке сотрудница находилась на рабочем месте и чудом успела эвакуироваться из села вместе с остальными жителями.
Вторая волна взрывов началась 9 августа – женщина в тот день уже была дома. После взрыва заведующая складами стала жаловаться на плохое самочувствие. Супруг вспоминает, что, несмотря на боли в спине и пояснице, преданная сотрудница продолжала ходить на работу.
Спустя неделю состояние пострадавшей ухудшилось – заведующую складом госпитализировали. Врачи установили диагноз – остеохондроз. Однако в больнице с каждым днём женщине становилось хуже. Начали появляться сильные боли в конечностях, животе. Врачи месяц боролись за жизнь Любови, но 16 сентября она скончалась.
Похороны погибшей перенесли из-за результатов вскрытия. Как рассказала ачинскому изданию заведующая патологоанатомическим отделением Елена Медведева, вскрытие показало, что смерть наступила из-за баротравмы. Вследствие взрыва наступили необратимые изменения внутренних органов. Тело отправили на судебно-медицинское исследование. Родственники погибшей по результатам экспертизы планируют подать иск к Министерству обороны для компенсации морального ущерба.
Напомним, 5 сентября в сети появились данные о повторных взрывах на складах в Каменке.
Эмиль Фукс
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