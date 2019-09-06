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Увеличилось число жертв взрыва в Ачинске

Рубрика: общество, проиcшествия

18.09.2019 14:06

Фото очевидцев взрыва

Женщина с 30-летним стажем продолжала работать после ухудшения самочувствия; по итогам вскрытия выяснилось, что смерть наступила от последствий взрыва.

Количество жертв взрыва складов боеприпасов в селе Каменка под Ачинском увеличилось до двух человек. Изначально сообщалось о 40 пострадавших и одном погибшем. Накануне скончалась в больнице 59-летняя заведующая складами в Ачинске. Как сообщает местное издание «Ачинск Magazine», женщина проработала в этой должности более 30 лет. Во время первых взрывов военных складов 5 августа в Каменке сотрудница находилась на рабочем месте и чудом успела эвакуироваться из села вместе с остальными жителями. 

Вторая волна взрывов началась 9 августа – женщина в тот день уже была дома. После взрыва заведующая складами стала жаловаться на плохое самочувствие. Супруг вспоминает, что, несмотря на боли в спине и пояснице, преданная сотрудница продолжала ходить на работу. 

Спустя неделю состояние пострадавшей ухудшилось – заведующую складом госпитализировали. Врачи установили диагноз – остеохондроз. Однако в больнице с каждым днём женщине становилось хуже. Начали появляться сильные боли в конечностях, животе. Врачи месяц боролись за жизнь Любови, но 16 сентября она скончалась. 

Похороны погибшей перенесли из-за результатов вскрытия. Как рассказала ачинскому изданию заведующая патологоанатомическим отделением Елена Медведева, вскрытие показало, что смерть наступила из-за баротравмы. Вследствие взрыва наступили необратимые изменения внутренних органов. Тело отправили на судебно-медицинское исследование. Родственники погибшей по результатам экспертизы планируют подать иск к Министерству обороны для компенсации морального ущерба. 

Напомним, 5 сентября в сети появились данные о повторных взрывах на складах в Каменке.

Эмиль Фукс

Теги: взрывы Красноярский край

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сегодня 14:15 Общество 0 Коммент.

Увеличилось число жертв взрыва в Ачинске

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сегодня 12:08 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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