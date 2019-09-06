В массовом ДТП в Новосибирске столкнулись шесть автомобилей

Скриншот с видео подписчика группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Авария произошла в Заельцовском районе; инициатором стал пользователь каршеринга.

На площади Калинина шесть автомобилей столкнулись в массовом ДТП. Об этом сообщил подписчик группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Предположительно, аварийную ситуацию создал водитель Hyndai Solaris с наклейками сервиса каршеринга «Делимобиль».

Водитель не справился с управлением и столкнулся с пятью другими автомобилями. Как пишут очевидцы, девушку за рулём «Делимобиля» откинуло к тротуару у входа в станцию метро «Заельцовская».

Как сообщили Сиб.фм в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, в массовом ДТП никто не пострадал. Очевидцы предполагали, что машину «Делимобиля» отбросило в пешеходов, однако эта версия на данный момент не подтвердилась. На месте дежурят сотрудники ГИБДД для выяснения обстоятельств происшествия.

Напомним, в Новосибирске таксист, сбивший двух человек на огромной скорости 8 марта, признал свою вину.