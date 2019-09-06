Видео: первую сваю под новый ЛДС забили в Новосибирске

скриншот и видео сиб.фм

В Новосибирске началось строительство нового ледового дворца спорта; подготовительный этап работ завершён.

В Новосибирске на площадке нового ледового дворца спорта начался процесс строительства. До этого момента все работы носили подготовительный характер. Теперь, можно считать, началась активная фаза.

В распоряжении Сиб.фм оказалось эксклюзивное видео со строительной площадки. Рабочие готовят свайную площадку будущего ЛДС: спускают первый каркас сваи в обсадную трубу.

По технологии следующим этапом будет заливка свай специальным особо прочным строительным составом. После завершения свайного поля начнётся возведение каркаса будущего ледового дворца.

Напомним, на возведение нового ЛДС в Новосибирске потратят более трёх миллиардов рублей.