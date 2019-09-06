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Видео с места падения матери и ребёнка в горячую воду опубликовал новосибирский Следком: ищут владельца теплокамеры

Рубрика: общество, проиcшествия

18.09.2019 22:51

скриншот и видео СУ СК РФ по Новосибирской области

Следователи проводят проверку по факту получения термических травм женщиной и ребёнком в Новосибирске; ищут владельца теплокамеры, в которую угодили люди. 

Следком в Новосибирске опубликовал видео с места, где женщина с ребёнком получили серьёзные ожоги. 

ЧП случилось поздним вечером 17 сентября на улице Ядринцевской в районе строящегося дома № 71. Как сообщает 2GIS, в Новосибирске по этому адресу располагается строящийся объект ООО “Техпроект”. 

Откуда в колодце взялась горячая вода непонятно до сих пор. В СГК, которую некоторые комментаторы в социальных сетях обвинили в происшествии, прокомментировали ситуацию. 

“Испытания теплосетей СГК завершила в конце августа, заявок на подачу воды на теплосети строящегося дома НТСК СГК не получала, соответственно, подача не осуществлялась. Причины происшествия должны установить надзорные органы”, — сообщили в пресс-службе СГК. 

Известно, что вместе со следователями на месте работали и специалисты Ростехнадзора. 

Напомним, накануне жителей левобережья Новосибирска напугал хлопок и шум на ТЭЦ-2. 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область пропали люди коммунальная авария

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Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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