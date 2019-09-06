Видео с места падения матери и ребёнка в горячую воду опубликовал новосибирский Следком: ищут владельца теплокамеры

скриншот и видео СУ СК РФ по Новосибирской области

Следователи проводят проверку по факту получения термических травм женщиной и ребёнком в Новосибирске; ищут владельца теплокамеры, в которую угодили люди.

Следком в Новосибирске опубликовал видео с места, где женщина с ребёнком получили серьёзные ожоги.

ЧП случилось поздним вечером 17 сентября на улице Ядринцевской в районе строящегося дома № 71. Как сообщает 2GIS, в Новосибирске по этому адресу располагается строящийся объект ООО “Техпроект”.

Откуда в колодце взялась горячая вода непонятно до сих пор. В СГК, которую некоторые комментаторы в социальных сетях обвинили в происшествии, прокомментировали ситуацию.

“Испытания теплосетей СГК завершила в конце августа, заявок на подачу воды на теплосети строящегося дома НТСК СГК не получала, соответственно, подача не осуществлялась. Причины происшествия должны установить надзорные органы”, — сообщили в пресс-службе СГК.

Известно, что вместе со следователями на месте работали и специалисты Ростехнадзора.

Напомним, накануне жителей левобережья Новосибирска напугал хлопок и шум на ТЭЦ-2.