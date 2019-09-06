Видео: в новосибирской «Ауре» прошла эвакуация

фото с официального сайта ТРЦ «Аура», видео из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

Людей попросили покинуть помещение торгового центра; посетителей удивило халатное отношение сотрудников.

В торгово-развлекательном центре «Аура» прошла эвакуация людей. Информация об этом появилось в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщают очевидцы, 17 сентября примерно в 23:00 всех посетителей «Ауры» попросили покинуть помещение и отойти от центра на безопасное расстояние. Объявление повторялось несколько раз на русском и английском языках. Но несмотря на то, что работники «Ауры» должны были помочь людям найти выход, ни один сотрудник не принял участие в эвакуации.

«Мне кажется, что такое халатное отношение сотрудников ТЦ не приведёт ни к чему хорошему в настоящей экстренной ситуации. Сотрудники должны не просто "наблюдать" за толпой, а, желательно, направлять, ведь во время паники люди могут абсолютно хаотично двигаться», – пишет подписчица сообщества.

На протяжении пути люди сталкивались с сотрудниками, которые, наоборот, шли наверх по выключенным эскалаторам. Ещё два работника просто стояли на улице и наблюдали за толпой, не напоминая о том, что необходимо отойти от торгового центра. Через 10 минут всё закончилось, и посетителям разрешили продолжить совершать покупки в «Ауре».

В пресс-службе ГУ МЧС Сиб.фм сказали, что вчера от торгового центра никакой заявки не поступало. Вероятно, это была обычная учебная тревога, к которой отнеслись недостаточно серьёзно.

Напомним, 17 сентября из «Меги» эвакуировали посетителей.