Видео: зоопарк показал трёхнедельных детёнышей панды

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Видео: зоопарк показал трёхнедельных детёнышей пандыРубрика: общество
18.09.2019 11:16
видео Берлинского зоопарка в Youtube
Берлинский зоопарк опубликовал милое видео с малышами бамбукового медведя; оба детёныша – мальчики.
Работники берлинского зоопарка выложили на портале YouTube видео с детёнышами панды Мэн Мэн. Малышам уже три недели, а они весят всего лишь 431 и 343 грамма.
На кадрах видно маленьких зверьков, которые ещё не обрели характерный чёрно-белый окрас. Пока один из них спит и сладко потягивается на пелёночке в специальной капсуле, другой детёныш дремлет на маме, которая заботливо поглаживает его по спинке.
Пользователи интернета назвали малышей самыми милыми детками на свете и выразили надежду, что у молодой семьи всё сложится замечательно.
Напомним, 4 сентября появилось видео, на котором Норди и Шайна дерутся за конус в Новосибирском зоопарке.
Никита Минин
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