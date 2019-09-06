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Видео: зоопарк показал трёхнедельных детёнышей панды

Рубрика: общество

18.09.2019 11:16

видео Берлинского зоопарка в Youtube

Берлинский зоопарк опубликовал милое видео с малышами бамбукового медведя; оба детёныша – мальчики. 

Работники берлинского зоопарка выложили на портале YouTube видео с детёнышами панды Мэн Мэн. Малышам уже три недели, а они весят всего лишь 431 и 343 грамма.

На кадрах видно маленьких зверьков, которые ещё не обрели характерный чёрно-белый окрас. Пока один из них спит и сладко потягивается на пелёночке в специальной капсуле, другой детёныш дремлет на маме, которая заботливо поглаживает его по спинке.

Пользователи интернета назвали малышей самыми милыми детками на свете и выразили надежду, что у молодой семьи всё сложится замечательно.

Напомним, 4 сентября появилось видео, на котором Норди и Шайна дерутся за конус в Новосибирском зоопарке.

 

Никита Минин

Теги: животные зоопарк панда

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На поиски пропавшей в тайге пенсионерки отправили десятки солдат

сегодня 12:08 Общество 0 Коммент.

Сбербанк снижает размер первоначального взноса

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

За подрыв машин гранатой новосибирец получил условный срок

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Видео: зоопарк показал трёхнедельных детёнышей панды

сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

Многодетным семьям спишут 450 тысяч рублей с ипотечного долга

сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

Видео: в новосибирской «Ауре» прошла эвакуация

сегодня 10:23 Хроника 0 Коммент.

Сибирские учёные создали модель ядерного реактора с минимальным количеством отходов

сегодня 10:18 Наука 0 Коммент.

«Сибирь» сыграет с «Трактором» на своей площадке

сегодня 10:06 Общество 0 Коммент.

Вселенская печаль: самого грустного котёнка нашли на улице в Новосибирске

сегодня 09:57 Общество 0 Коммент.

Двухколёсная пятница: Новосибирск присоединится к международной акции «На работу на велосипеде»

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Стивен Кинг бы не одобрил: новосибирцев возмутила фотосессия в стиле фильма «Оно»

сегодня 09:28 Общество 0 Коммент.

Грузовые вагоны некачественно ремонтировали в Сибири

сегодня 08:56 Хроника 0 Коммент.

Школьники до смерти забили бельчонка в Новосибирске

сегодня 08:13 Хроника 0 Коммент.

Бота-борца с лесными пожарами во «ВКонтакте» запустил российский Greenpeace

сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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