Видео: зоопарк показал трёхнедельных детёнышей панды

видео Берлинского зоопарка в Youtube

Берлинский зоопарк опубликовал милое видео с малышами бамбукового медведя; оба детёныша – мальчики.

Работники берлинского зоопарка выложили на портале YouTube видео с детёнышами панды Мэн Мэн. Малышам уже три недели, а они весят всего лишь 431 и 343 грамма.

На кадрах видно маленьких зверьков, которые ещё не обрели характерный чёрно-белый окрас. Пока один из них спит и сладко потягивается на пелёночке в специальной капсуле, другой детёныш дремлет на маме, которая заботливо поглаживает его по спинке.

Пользователи интернета назвали малышей самыми милыми детками на свете и выразили надежду, что у молодой семьи всё сложится замечательно.

Напомним, 4 сентября появилось видео, на котором Норди и Шайна дерутся за конус в Новосибирском зоопарке.