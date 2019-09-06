Водитель переехал лежащего на трассе мужчину в Ордынском районе

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Пешеход погиб от полученных травм на месте ДТП; причина его нахождения на трассе пока неизвестна.

Инцидент произошёл в ночь на 18 сентября. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, водитель Toyota Probox наехал на пешехода на трассе К-17Р на 110-м километре. Автомобиль двигался из Павлодара в Новосибирск.

Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУВД, 44-летний пострадавший в момент ДТП лежал на проезжей части. Состояние мужчины во время столкновения пока выясняется. Известно, что водитель был трезвым. Лежавший на земле мужчина скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи.

Сейчас полиция начала доследственную проверку, подробности происшествия выясняются.

Напомним, накануне ДТП возле ЛДС «Сибирь» парализовало движение трамваев в обе стороны.